الشارع المغاربي: تعيين لزهر العكرمي مستشارا في ديوان يوسف الشاهد

Vendredi 21 Juin 2019
باب نات - كشفت صحيفة الشارع المغاربي الجمعة 21 جوان أنّ عضو المجلس المركزي لحزب حركة تحيا تونس لزهر العكرمي سيلتحق قريبا بديوان رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن العكرمي سيتقلّد منصب مستشار سياسي للشاهد وهو نفس المنصب الذي كان يشغله فيصل الحفيان قبل تعيينه على رأس إحدى المؤسسات العمومية.
وكانت صحيفة “المجهر” قد كشفت في عددها الصادر اليوم الجمعة 21 جوان 2019 أن تعيينين مرتقبين سيتم الإعلان عنهما قريبا بديوان رئيس الحكومة، يتعلقان برئيسة المجلس الوطني لمشروع تونس وطفة بلعيد والقيادي السابق بنداء تونس لزهر العكرمي.
وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن العكرمي سيتقلّد منصب مستشار سياسي للشاهد وهو نفس المنصب الذي كان يشغله فيصل الحفيان قبل تعيينه على رأس إحدى المؤسسات العمومية.
وكانت صحيفة “المجهر” قد كشفت في عددها الصادر اليوم الجمعة 21 جوان 2019 أن تعيينين مرتقبين سيتم الإعلان عنهما قريبا بديوان رئيس الحكومة، يتعلقان برئيسة المجلس الوطني لمشروع تونس وطفة بلعيد والقيادي السابق بنداء تونس لزهر العكرمي.
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Par:legitme (Tunisia )
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