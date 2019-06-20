وليد الجلاد: إلي يعمل فيه نبيل القروي قلة حياء

Jeudi 20 Juin 2019



باب نات

- كشف النائب وليد الجلاد الخميس 20 جوان أن مخطط غلق قناة نسمة من قبل الهايكا كان مخطط أعده نبيل القروي مسبقا كي يلعب دور الضحية.وقال وليد الجلاد في حوار على راديو ماد " جزء من أعضاء الهايكا متواطئون مع نبيل القروي في هذا السيناريو"، مضيفا " أدعو وكيل الجمهورية الى فتح تحقيق".وتابع وليد الجلاد " ما يقوم به نبيل القروي قلة حياء وليس ترشحا للانتخابات الرئاسية".