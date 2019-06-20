وليد الجلاد يردّ على اتهامات أنس الحطاب : أنت آخر وحدة تنجّم تتحدّث على شراء الذمم

Jeudi 20 Juin 2019



باب نات

- نفي الاربعاء 19 جوان، النائب عن كتلة الائتلاف الوطني وليد جلاد ما صرّحت به النائبة عن نداء تونس (شق الحمامات) أنس الحطاب حول تسجيل ضغوطات على النواب وشراء ذمم ليصوتوا مع تنقيح القانون الانتخابي.وقال الجلاد خلال استضافته في برنامج تونس اليوم "آخر وحدة في مجلس النواب تنجّم تتحدّث على شراء الذمم هي أنس الحطّاب" واصفا تصريحاتها بالبائسة.وكشف الجلاد أن نواب نداء تونس (شق الحمامات) هم الذين قاموا بعملية ابتزاز عنوانها "وثيقة الشرعية مقابل التصويت مع القانون".