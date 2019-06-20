Radio Babnet Tunisie On Air: Farid - Sa3a beorb Al 7abib  

وليد الجلاد يردّ على اتهامات أنس الحطاب : أنت آخر وحدة تنجّم تتحدّث على شراء الذمم

Jeudi 20 Juin 2019

Jeudi 20 Juin 2019
باب نات - نفي الاربعاء 19 جوان، النائب عن كتلة الائتلاف الوطني وليد جلاد ما صرّحت به النائبة عن نداء تونس (شق الحمامات) أنس الحطاب حول تسجيل ضغوطات على النواب وشراء ذمم ليصوتوا مع تنقيح القانون الانتخابي.

وقال الجلاد خلال استضافته في برنامج تونس اليوم "آخر وحدة في مجلس النواب تنجّم تتحدّث على شراء الذمم هي أنس الحطّاب" واصفا تصريحاتها بالبائسة.


وكشف الجلاد أن نواب نداء تونس (شق الحمامات) هم الذين قاموا بعملية ابتزاز عنوانها "وثيقة الشرعية مقابل التصويت مع القانون".



  
  
     
  
rtt-527f009fa07b258fea11bdb06df05efc-2019-06-20 11:04:34






1 de 1 commentaires pour l'article 184267

Lechef  (Tunisia)  |Jeudi 20 Juin 2019 à 11h 17m |           
Hattab a maintenu soin parti d'origine , par contre Jellad adore le tourisme politique '' après la révolution '' et le '' renversement de veste lors de la révolution puisqu'il était membre actif de l'ancien parti unique.
En conséquence, Jellad est lui-même le dernier à ,;se p^rononcer sur ces actions.
Au contraire, Hattab est stable !



WC 2018
  J -1
Groupe A
  Pts J G N P DB
RD congo 0 0 0 0 0 0
Egypte 0 0 0 0 0 0
Ouganda 0 0 0 0 0 0
Zimbabwey 0 0 0 0 0 0
Groupe B
  Pts J G N P DB
Burundi 0 0 0 0 0 0
Guinee 0 0 0 0 0 0
Magagascar 0 0 0 0 0 0
Nigeria 0 0 0 0 0 0
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 0 0 0 0 0 0
Kenya 0 0 0 0 0 0
Senegal 0 0 0 0 0 0
Tanzanie 0 0 0 0 0 0
Groupe D
  Pts J G N P DB
Cote d'ivoire 0 0 0 0 0 0
Maroc 0 0 0 0 0 0
Namibie 0 0 0 0 0 0
Afrique du Sud 0 0 0 0 0 0
Groupe E
  Pts J G N P DB
Angola 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
Mauritanie 0 0 0 0 0 0
Tunisie 0 0 0 0 0 0
Groupe F
  Pts J G N P DB
Benin 0 0 0 0 0 0
Cameroun 0 0 0 0 0 0
Ghana 0 0 0 0 0 0
Guinee-Bissau 0 0 0 0 0 0
Quarts de Finale
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Demi Finale
- - - - -
- - - - -


En continu

الخميس 20 جوان 2019 | 16 شوال 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:08 19:43 16:12 12:28 04:59 03:03
30°
 37° % 28 :الرطــوبة
تونــس 27°
4.1 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
37°-2743°-2833°-2439°-2534°-23
  • Avoirs en devises
    13727,2

  • (19 juin)
  • Jours d'importation
    77
  •              1 € = 3,33025 DT        1$ =2,96613 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 juin)   161,4 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1561030019|184267 3476|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires