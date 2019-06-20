الصحبي بن فرج... اكتشفنا تحيل القروي متأخرا فتحركنا بسرعة لانقاذ الديمقراطية

Jeudi 20 Juin 2019
باب نات - قال النائب الصحبي بن فرج في تدوينة بصفحته الرسمية على الفايسبوك ان النواب اكتشفوا حجم الكارثة التي خلفها مدير قناة نسمة نبيل القروي باستمالة الفقراء في المناطق الداخلية والتحيل عليهم متاخرا لذلك تم تعديل القانون الانتخابي لحماية التجربة الديمقراطية.
وكتب الصحبي بن فرج في تدوينة بصفحته الرسمية على الفايسبوك :
" كيف إشتغلت مكينة حزب خليل تونس؟
أتمنى على الذين أشبعونا سبا وشتما ونقدا على تعديل قانون الانتخاب أنهم يوسّعو بالهم ويستمعوا الى شهادة السيد رياض السباعي المسؤول الجهوي سابقا عن "جمعية" خليل تونس في القيروان
خمس دقائق فقط كفيلة بمعرفة كيف وقع التحيل والتلاعب بالزواولة
اولا، هذا المواطن، هو أستاذ فلسفة وناشط جمعياتي وقد قابلته منذ شهر تقريبا وأشرت عليه بالتوجه فورا الى المنظمات المختصة والقضاء والأمن والإيزي وهيئة حماية المعطيات الشخصية عندما إطلعت على حجم الكارثة
ثانيا، القضاء حفظ الدعوى بعد 24 ساعة ، أنا يقض لم تتحرك، والأمن عجز عن الفعل بدون إذن القضاء، والإيزي لم تتفاعل بتاتا وشوقي ڤداس صُدم بالمعطيات ولَم يجد مخالفة محرمة قانونيا بالنص تفتح أمامه باب تبني القضية
ثالثا، المساعدات تُوزع على الزواولة في ريف القيروان(للأسف نُعتوا بالجهّال) ليقع أولا تصنيفهم وتحديدهم : زواولة مسجلين أو زواولة غير مسجلين في القوائم الانتخابية، وحسب استعدادهم للتصويت لنبيل القروي مستقبلا
وفِي مرحلة ثانية، يتم اعتماد أرقام بطاقات تعريفهم لتسجيلهم في القائمات الانتخابية،
وفي المرحلة الثالثة تمر قافلة الخير عليهم لتذكيرهم بواجب التصويت لنبيل القروي وخليل تونس(لأنهم كلاو معاه الماء والملح)
رابعا، يتم جمع أرقام هواتف الزواولة تمهيدا للاتصال بهم لاحقا باعتبارهم خزانا إنتخابيا مضمونا وذلك عبر مركز نداء الذي سيقع تجهيزه عندما ندخل في الحملة الانتخابية
توة إليكم بعض ملاحظات عابرة :
•هذه المعلومات نُشرت صورة وصوتا على نطاق واسع منذ شهر ونصف ولَم يتحرك أحد من الذين يلقون علينا الْيَوْمَ الدروس في الأخلاق والتوقيت : لا إعلاميين، ولا نشطاء، ولا أحزاب (باستثناء التيار الديموقراطي) ولا منظمات
•أنا يقض عملت خلية أزمة😇 وما ازالت تُدرس في الموضوع، القضاء صمت ، الإيزي طفات الضو، الأمن عجز، هيئة المعطيات الشخصية وِحْلت ، علاش؟
غالبا لأن "جمعية" خليل تونس تخدم على الثغرات الموجودة في القانون
•أحن عندما تأكدنا من عجز المؤسسات إما لضعف الإرادة وإما لضعف النص القانوني وتبين لنا حجم الكارثة تحمّلنا مسؤلياتنا، وتحركنا وعدّلنا قانون الانتخابات وسكّرنا الثغرات، حماية للبلاد وللمسار الديموقراطي
وهكذا تحمي الديموقراطية نفسها
وقتاش خرجت المعطيات هذي؟ في شهر أفريل الفارط(الفايسبوك شاهد) وقتها نبيل القروي وعيش تونسي وخليل تونس ماكانوش موجودين بتاتا حتى في سبر للآراء
أتحدى وأتمنى أن يتم تكذيب هذه المعطيات."
وكتب الصحبي بن فرج في تدوينة بصفحته الرسمية على الفايسبوك :
" كيف إشتغلت مكينة حزب خليل تونس؟
أتمنى على الذين أشبعونا سبا وشتما ونقدا على تعديل قانون الانتخاب أنهم يوسّعو بالهم ويستمعوا الى شهادة السيد رياض السباعي المسؤول الجهوي سابقا عن "جمعية" خليل تونس في القيروان
خمس دقائق فقط كفيلة بمعرفة كيف وقع التحيل والتلاعب بالزواولة
اولا، هذا المواطن، هو أستاذ فلسفة وناشط جمعياتي وقد قابلته منذ شهر تقريبا وأشرت عليه بالتوجه فورا الى المنظمات المختصة والقضاء والأمن والإيزي وهيئة حماية المعطيات الشخصية عندما إطلعت على حجم الكارثة
ثانيا، القضاء حفظ الدعوى بعد 24 ساعة ، أنا يقض لم تتحرك، والأمن عجز عن الفعل بدون إذن القضاء، والإيزي لم تتفاعل بتاتا وشوقي ڤداس صُدم بالمعطيات ولَم يجد مخالفة محرمة قانونيا بالنص تفتح أمامه باب تبني القضية
ثالثا، المساعدات تُوزع على الزواولة في ريف القيروان(للأسف نُعتوا بالجهّال) ليقع أولا تصنيفهم وتحديدهم : زواولة مسجلين أو زواولة غير مسجلين في القوائم الانتخابية، وحسب استعدادهم للتصويت لنبيل القروي مستقبلا
وفِي مرحلة ثانية، يتم اعتماد أرقام بطاقات تعريفهم لتسجيلهم في القائمات الانتخابية،
وفي المرحلة الثالثة تمر قافلة الخير عليهم لتذكيرهم بواجب التصويت لنبيل القروي وخليل تونس(لأنهم كلاو معاه الماء والملح)
رابعا، يتم جمع أرقام هواتف الزواولة تمهيدا للاتصال بهم لاحقا باعتبارهم خزانا إنتخابيا مضمونا وذلك عبر مركز نداء الذي سيقع تجهيزه عندما ندخل في الحملة الانتخابية
توة إليكم بعض ملاحظات عابرة :
•هذه المعلومات نُشرت صورة وصوتا على نطاق واسع منذ شهر ونصف ولَم يتحرك أحد من الذين يلقون علينا الْيَوْمَ الدروس في الأخلاق والتوقيت : لا إعلاميين، ولا نشطاء، ولا أحزاب (باستثناء التيار الديموقراطي) ولا منظمات
•أنا يقض عملت خلية أزمة😇 وما ازالت تُدرس في الموضوع، القضاء صمت ، الإيزي طفات الضو، الأمن عجز، هيئة المعطيات الشخصية وِحْلت ، علاش؟
غالبا لأن "جمعية" خليل تونس تخدم على الثغرات الموجودة في القانون
•أحن عندما تأكدنا من عجز المؤسسات إما لضعف الإرادة وإما لضعف النص القانوني وتبين لنا حجم الكارثة تحمّلنا مسؤلياتنا، وتحركنا وعدّلنا قانون الانتخابات وسكّرنا الثغرات، حماية للبلاد وللمسار الديموقراطي
وهكذا تحمي الديموقراطية نفسها
وقتاش خرجت المعطيات هذي؟ في شهر أفريل الفارط(الفايسبوك شاهد) وقتها نبيل القروي وعيش تونسي وخليل تونس ماكانوش موجودين بتاتا حتى في سبر للآراء
أتحدى وأتمنى أن يتم تكذيب هذه المعطيات."
En continu
- Hier 23:59 ميغالو : من فكاهي الى صبّاب
- Hier 23:56 عمر صحابو ليوسف الشاهد : ما عندك وين توصل
- Hier 23:55 نوفل الورتاني ، المتميّز الذي ننتظر عودته
- Hier 21:09 الجهيناوي يستقبل سفير الصين بتونس
- Hier 21:04 الجهيناوي يتحادث مع مادلين أولبرايت
- Hier 19:07 سالم لبيض لنواب النهضة: أنتم كذابون
- Hier 17:23 جزيرة تركية معروضة للبيع من قبل سكانها
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:08
|19:43
|16:12
|12:28
|04:59
|03:03
|
28°
|35°
|% 37
|:الرطــوبة
|تونــس
|27°
|
1.5 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|35°-27
|43°-28
|33°-24
|39°-25
|34°-23
Follow @babnet_Tunisie
(133 371) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
( 90 148) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 69 720) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 66 498) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 54 673) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 54 489) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 50 603) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 48 873) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 45 280) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 43 269) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 41 704) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 39 630) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 37 074) مجلس النواب : فاطمة المسدي ترفض تل
( 36 603) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 35 318) الكاف تقرر اعادة مباراة الترجي ا
( 34 628) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 34 294) ألفة يوسف تبشّر السبسي والغنوشي وا
( 34 139) حتى لا يتمنى رجال تونس ان تحبل زو
( 33 190) ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل
( 32 745) رد التاسعة حول شراء سامي الفهري أس
Par:abstract1 (Tunisia )
Sur:ميغالو : من فكاهي الى صبّاب