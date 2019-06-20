لزهر العكرمي لالفة التراس: كول الكفتاجي تو تعيش تونسي

Jeudi 20 Juin 2019



باب نات

- قال الناشط السياسي لزهر العكرمي في مداخلته على قناة التاسعة ان نبيل القروي استغل الفراغ في الدولة التونسية لتمرير اجنداته للوصول الى السلطة.واضاف لزهر العكرمي " نبيل القروي كان يتصل بالولاة لكي يقدموا مساعدات لبعض الفقراء في المناطق الداخلية ثم يدعي انه قدم تلك المساعدات او انه كان ورائها.وتابع العكرمي" هذا هو المنطق الذي اصبح يحكم تونس ولو ان هنالك قانون لتم وضع من ياتي بتمويل مشبوه في السجن " ونركبولو المنوت مالنهار الاول".وحول الفة التراس قال العكرمي " الفرنسيس جايين يحبوا يوريونا كيفاش نعيشو توانسة، كول الكفتاجي تو تعيش تونسي".