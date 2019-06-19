حمّة الهمامي: الجبهة الشعبية مازالت إلى اليوم تدفع غاليا ثمن ''قطعها الطريق أمام المنصف المرزوقي''

Mercredi 19 Juin 2019
باب نات - طارق عمراني - خلال حضوره في برنامج ميدي شو على أمواج إذاعة موزاييك اف ام قال الزعيم التاريخي لحزب العمال و الأمين العام للجبهة الشعبية حمّة الهمامي أن الجبهة الشعبية لازالت إلى اليوم تحاسب سياسيا بسبب قطعها الطريق على المنصف المرزوقي في الإنتخابات الرئاسية السابقة ،و أضاف الهمامي أنه و عبر تصريحه الشهير الذي دعا فيه إلى قطع الطريق على المرزوقي لم يدع إلى التصويت للباجي قايد السبسي عكس ما فهم
و أردف الهمامي أن الجبهة الشعبية وجدت نفسها خلال الدور الثاني من الإنتخابات الرئاسية سنة 2014 ،في مأزق حيث دعت القيادات الوطدية صراحة إلى دعم السبسي و هو ما تؤكده اللافتة الشهيرة في مقر الحزب بصفاقس و الداعية للتصويت لمرشح نداء تونس ،مؤكدا أن موقفه لم يكن متماهيا مع هذا التمشي .
و أضاف الهمامي بأن الخلاف الحالي قائم بالأساس على مسألة محاولة بعض الأطراف في الجبهة الشعبية الإقتراب من بعض أجنحة السلطة (ملمحا إلى لقاء القيادي في حزب الوطد الديمقراطي منجي الرحوي مع رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي )
الفيديو: الدقيقة 13 و30ث
و أردف الهمامي أن الجبهة الشعبية وجدت نفسها خلال الدور الثاني من الإنتخابات الرئاسية سنة 2014 ،في مأزق حيث دعت القيادات الوطدية صراحة إلى دعم السبسي و هو ما تؤكده اللافتة الشهيرة في مقر الحزب بصفاقس و الداعية للتصويت لمرشح نداء تونس ،مؤكدا أن موقفه لم يكن متماهيا مع هذا التمشي .
و أضاف الهمامي بأن الخلاف الحالي قائم بالأساس على مسألة محاولة بعض الأطراف في الجبهة الشعبية الإقتراب من بعض أجنحة السلطة (ملمحا إلى لقاء القيادي في حزب الوطد الديمقراطي منجي الرحوي مع رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي )
الفيديو: الدقيقة 13 و30ث
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Par:mongi (Tunisia )
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