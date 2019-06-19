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الرحوي: ترشحي للانتخابات الرئاسية القادمة أعتبر كفرا عند حزب العمال وحمة الهمامي

Mercredi 19 Juin 2019

Mercredi 19 Juin 2019
باب نات - قال النائب المنجي الرحوي في حوار عبر امواج اذاعة " كاب اف ام " ان الخصومة بينه وبين حمة الهمامي انطلقت بعد تطلعه للترشح للانتخابات الرئاسية.

واضاف المنجي الرحوي "ترشحي للانتخابات الرئاسية القادمة أعتبر كفرا عند حزب العمال وامينه العام حمة الهمامي مضيفا " طلب منا مناشدة حمة الهمامي للرئاسة.


وتابع المنجي الرحوي "حمة الهمامي تسبب في خسائر كبيرة للجبهة الشعبية متابعا " حمة الهمامي وحزب العمال وراء خسارة الانتخابات البلدية.
واتهم المنجي الرحوي حمة الهمامي بالقيام بعملية تحايل ضد القانون وضد مبادء الجبهة الشعبية".



  
  
     
  
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