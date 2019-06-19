الرحوي: ترشحي للانتخابات الرئاسية القادمة أعتبر كفرا عند حزب العمال وحمة الهمامي

Mercredi 19 Juin 2019



باب نات

- قال النائب المنجي الرحوي في حوار عبر امواج اذاعة " كاب اف ام " ان الخصومة بينه وبين حمة الهمامي انطلقت بعد تطلعه للترشح للانتخابات الرئاسية.واضاف المنجي الرحوي "ترشحي للانتخابات الرئاسية القادمة أعتبر كفرا عند حزب العمال وامينه العام حمة الهمامي مضيفا " طلب منا مناشدة حمة الهمامي للرئاسة.وتابع المنجي الرحوي "حمة الهمامي تسبب في خسائر كبيرة للجبهة الشعبية متابعا " حمة الهمامي وحزب العمال وراء خسارة الانتخابات البلدية.واتهم المنجي الرحوي حمة الهمامي بالقيام بعملية تحايل ضد القانون وضد مبادء الجبهة الشعبية".