الرحوي: ترشحي للانتخابات الرئاسية القادمة أعتبر كفرا عند حزب العمال وحمة الهمامي

Mercredi 19 Juin 2019
باب نات - قال النائب المنجي الرحوي في حوار عبر امواج اذاعة " كاب اف ام " ان الخصومة بينه وبين حمة الهمامي انطلقت بعد تطلعه للترشح للانتخابات الرئاسية.
واضاف المنجي الرحوي "ترشحي للانتخابات الرئاسية القادمة أعتبر كفرا عند حزب العمال وامينه العام حمة الهمامي مضيفا " طلب منا مناشدة حمة الهمامي للرئاسة.
وتابع المنجي الرحوي "حمة الهمامي تسبب في خسائر كبيرة للجبهة الشعبية متابعا " حمة الهمامي وحزب العمال وراء خسارة الانتخابات البلدية.
واتهم المنجي الرحوي حمة الهمامي بالقيام بعملية تحايل ضد القانون وضد مبادء الجبهة الشعبية".
واضاف المنجي الرحوي "ترشحي للانتخابات الرئاسية القادمة أعتبر كفرا عند حزب العمال وامينه العام حمة الهمامي مضيفا " طلب منا مناشدة حمة الهمامي للرئاسة.
وتابع المنجي الرحوي "حمة الهمامي تسبب في خسائر كبيرة للجبهة الشعبية متابعا " حمة الهمامي وحزب العمال وراء خسارة الانتخابات البلدية.
واتهم المنجي الرحوي حمة الهمامي بالقيام بعملية تحايل ضد القانون وضد مبادء الجبهة الشعبية".
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Par:mongi (Tunisia )
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