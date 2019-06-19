القيروان: محكمة الاستئناف تُثبّت حكم الاعدام في حق المتهم الرئيسي بقتل واغتصاب ''الخالة سالمة''

Mercredi 19 Juin 2019



باب نات

- أصدرت يوم أمس محكمة الإستئناف بالقيروان حكما بالإعدام في شأن لطفي البريكي المتهم الرئيسي في حادثة قتل وإغتصاب الخالة سالمة البالغة من العمر 86 سنة في شهر نوفمبر من سنة 2017 بحي نهج صفاقس وسط مدينة القيروان .ووفق اذاعة صبرة أف أم تم الحكم على ثلاثة متهمين في ذات القضية بالسجن مدى الحياة مع الحكم بعدم سماع الدعوة في المتهم الخامس.وللتذكير فإن عملية إلقاء القبض على لطفي البريكي البالغ من العمر 24 سنة كانت بالتنسيق بين أعوان الأمن بحلق الوادي ومنطقة الأمن بالقيروان بعد أن تحصن بالفرار لمدة ثمانية أيام تقريبا من إقدامه على الجريمة النكراء حيث كان ينوي إجتياز الحدود خلسة . كما تجدر الإشارة أن قضية الخالة سالمة شغلت الرأي العام وكانت محل متابعة لجل وسائل الإعلام المحلية والأجنبية حيث إستنكرت جميع الأطياف و المنظمات الحقوقية ومكونات المجتمع المدني بشاعة الجريمة مطالبين بتسليط عقوبة الإعدام على من تثبت إدانته في إرتكاب الجريمة النكراء وفق ما نقلته اذاعة صبرة أف أم .