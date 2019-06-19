مصطفى بن جعفر: أنا المرشح الرئاسي التوافقي ولا أمانع في أن تدعمني النهضة

Mercredi 19 Juin 2019
باب نات - قال الرئيس السابق لحزب التكتل من أجل العمل والحريات، مصطفى بن جعفر، اليوم الثلاثاء، إنه يعتبر نفسه شخصية يمكن أن تكون مرشحا توافقيا بين الأحزاب السياسية للانتخابات الرئاسية القادمة نظرا لما يكتسبه من تجربة سياسية.
وأفاد مصطفى بن جعفر في تصريح لحقائق أون لاين بأنه لم يتخذ الى حد الآن قراره بخصوص ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة.
وأضاف مصطفى بن جعفر "لا أرى الى حد الآن أن مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية قادرين على تحقيق الأهداف التي أراها أولوية.
وتابع قوله "أكثر توجهاتي بخصوص الترشح للرئاسية هي أن أكون مرشحا توافقيا للرئاسية ولا بد أن يكون رئيس الجمهورية القادم شخصية توافقية يكون دورها تحكيمي وتكون قادرة على خلق توافق وطني دون أن ينحاز الى طرف من الأطراف السياسية".
وبخصوص امكانية دعمه من طرف حركة النهضة في الانتخابات الرئاسية القادمة، قال بن جعفر إنه يطمح أن يكون شخصية توافقية مشددا على أن النهضة لم تتصل به بخصوص هذه المسألة.
وراجت مؤخرا أنباء عن وجود اتصالات بين مصطفى بن جعفر وقيادات حركة النهضة للتشاور بشأن امكانية ترشيحه للانتخابات الرئاسية.
وأفاد مصطفى بن جعفر في تصريح لحقائق أون لاين بأنه لم يتخذ الى حد الآن قراره بخصوص ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة.
وأضاف مصطفى بن جعفر "لا أرى الى حد الآن أن مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية قادرين على تحقيق الأهداف التي أراها أولوية.
وتابع قوله "أكثر توجهاتي بخصوص الترشح للرئاسية هي أن أكون مرشحا توافقيا للرئاسية ولا بد أن يكون رئيس الجمهورية القادم شخصية توافقية يكون دورها تحكيمي وتكون قادرة على خلق توافق وطني دون أن ينحاز الى طرف من الأطراف السياسية".
وبخصوص امكانية دعمه من طرف حركة النهضة في الانتخابات الرئاسية القادمة، قال بن جعفر إنه يطمح أن يكون شخصية توافقية مشددا على أن النهضة لم تتصل به بخصوص هذه المسألة.
وراجت مؤخرا أنباء عن وجود اتصالات بين مصطفى بن جعفر وقيادات حركة النهضة للتشاور بشأن امكانية ترشيحه للانتخابات الرئاسية.
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Par:Abid_Tounsi (United States )
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