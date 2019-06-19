تفريكة فايسبوكية: نبيل القروي يطالب من شملهم ''عطفه'' بإرجاع المقرونة والطماطم

Mercredi 19 Juin 2019



باب نات

- أثار تعديل القانون الانتخابي أمس الثلاثاء 18 جوان موجة من الجدل على صفحات التواصل الاجتماعي بين مساند للتوجه باعتباره حماية للمسار الديمقراطي في تونس وبين مندد بالإجراء كونه يقصي مترشحين من حقهم في خوض غمار الانتخابات.وقال رواد الفايسبوك من المساندين للقانون الانتخابي " تونس تحمي ديمقراطيتها من المال الفاسد والانتهازيينّ".ومثل القانون الانتخابي محل تندر من قبل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة في علاقة بالمترشح نبيل القروي.وقال الفايسبوكيين " نبيل القروي يطالب من شملهم " عطفه" بإرجاع المقرونة والطماطم بعد إقصائه من الترشح للرئاسيات".