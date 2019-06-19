وفاء الشاذلي: النهضة تصول وتجول في البرلمان ونحنا نموتو بحسرتنا والنواب ''رخاص''

Mercredi 19 Juin 2019



باب نات

- قالت المحامية وفاء الشاذلي في مداخلة على قناة تونسنا ان حركة النهضة تشن عملية الاقصاء السياسي على خلفية تمرير تعديل القانون الانتخابي.واضافت وفاء الشاذلي " النهضة تقصي كثيرا من السياسيين بسبب العمل الخيري في حين تستغل نفس الامر للوصول الى السلطة.وتابعت وفاء الشاذلي " النهضة تصول وتجول في البرلمان ونحنا نموتو بحسرتنا والنواب المؤيدون لها 'رخاص' متابعا " سنظل نناهض حركة النهضة للنهاية مهما حاول البعض التقرب منها.