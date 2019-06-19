وفاء الشاذلي: النهضة تصول وتجول في البرلمان ونحنا نموتو بحسرتنا والنواب ''رخاص''

Mercredi 19 Juin 2019
باب نات - قالت المحامية وفاء الشاذلي في مداخلة على قناة تونسنا ان حركة النهضة تشن عملية الاقصاء السياسي على خلفية تمرير تعديل القانون الانتخابي.
واضافت وفاء الشاذلي " النهضة تقصي كثيرا من السياسيين بسبب العمل الخيري في حين تستغل نفس الامر للوصول الى السلطة.
وتابعت وفاء الشاذلي " النهضة تصول وتجول في البرلمان ونحنا نموتو بحسرتنا والنواب المؤيدون لها 'رخاص' متابعا " سنظل نناهض حركة النهضة للنهاية مهما حاول البعض التقرب منها.
واضافت وفاء الشاذلي " النهضة تقصي كثيرا من السياسيين بسبب العمل الخيري في حين تستغل نفس الامر للوصول الى السلطة.
وتابعت وفاء الشاذلي " النهضة تصول وتجول في البرلمان ونحنا نموتو بحسرتنا والنواب المؤيدون لها 'رخاص' متابعا " سنظل نناهض حركة النهضة للنهاية مهما حاول البعض التقرب منها.
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Par:Abid_Tounsi (United States )
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