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وفاء الشاذلي: النهضة تصول وتجول في البرلمان ونحنا نموتو بحسرتنا والنواب ''رخاص''

Mercredi 19 Juin 2019

Mercredi 19 Juin 2019
باب نات - قالت المحامية وفاء الشاذلي في مداخلة على قناة تونسنا ان حركة النهضة تشن عملية الاقصاء السياسي على خلفية تمرير تعديل القانون الانتخابي.
واضافت وفاء الشاذلي " النهضة تقصي كثيرا من السياسيين بسبب العمل الخيري في حين تستغل نفس الامر للوصول الى السلطة.
وتابعت وفاء الشاذلي " النهضة تصول وتجول في البرلمان ونحنا نموتو بحسرتنا والنواب المؤيدون لها 'رخاص' متابعا " سنظل نناهض حركة النهضة للنهاية مهما حاول البعض التقرب منها.




  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 184184

Aziz75  (France)  |Mercredi 19 Juin 2019 à 11h 00m |           
من في هذه الدنيا يعمل لك حساب، لا أحد! النهضة تنوي إيصالكم الى بر الأمان و تغرس في نفوسكم المريضة معنى دولة القانون و المؤسسات.

Ra7ala  (Saudi Arabia)  |Mercredi 19 Juin 2019 à 10h 57m |           
تتحدث عن النهضة كأنها من كوكب آخر ولم تصل بالإنتخاب من قبل شريحة كبيرة من الشعب، على كل حال النهضة ليست هي من اقترح التعديلات ولكنها كالعادة تسمع وتطيع إذ أنها لم تعارض أي قانون قدمه السبسي أو الحكومة منذ الإنتخابات الأخيرة



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