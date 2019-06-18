محمد بوغلاب لعبير موسى: اذا المهبول ياكل ويبة العاقل ما يعطيهالوش

Mardi 18 Juin 2019



باب نات

- قال الاعلامي محمد بوغلاب في حوار على قناة التاسعة ان خطاب "العابر للقارات" ينجم يقولو اسكندر المقدوني موش عبير موسى وذلك في اشارة لانتقاداتها للوضع الحزبي في البلاد.واضاف محمد بوغلاب " عبير موسى دخلت في معركة اقصائية مع النهضة مع الاسلاميين متابعا " ليس من مصلحة تونس احداث فتنة سياسية في البلاد.وتابع بوغلاب لعبير موسى " اذا المهبول ياكل ويبة العاقل ما يعطيهالوش" والشعب التونسي ماهوش مهبول.وكانت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسيقالت إنها ليست ظاهرة عابرة كما صرّح زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي.وصرّحت خلال استضافتها في قناة فرانس 24 يوم الاثنين إن اشعاع حزبها داخل وخارج تونس أربك الاخوان وجعلهم يسعون للانقلاب على قانون اللعبة بتحوير القانون الانتخابي بفصل فضفاض حسب وصفها.واعتبرت أن تعديل القانون الانتخابي قبل شهر من انطلاق عملية الترشحات جريمة وقالت " نحذّر الطبقة السياسة وكتلة الاخوان وكتلة الشاهد من خطورة الانقلاب على قوانين اللعبة".