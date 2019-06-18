نبيل القروي: انتحرت المنظومة ...

Mardi 18 Juin 2019



باب نات

"إنتحرت المنظومة، سنواصل وسننتصر...



ما حدث اليوم في مجلس النواب لم يكن تعديل قوانين ولا تصويت على تنقيح. في كلمة ما وقع هو عملية انتحار جماعي للمنظومة الحاكمة وإعلان لإفلاسها وإفلاس كتلتها النيابية من نواب العار.



هذه المنظومة التي رفضت منع السياحة الحزبيّة والتحيّل على أصوات الناخبين وفي المقابل صوّتت مع الإقصاء ضدّ الدّستور وضدّ الأعراف.



النقطة المضيئة اليوم كانت وقفة مجموعة هامّة من نواب الشعب الذين قالوا "لا".. لا للإقصاء... لا لقانون لا دستوري... ودافعوا على مكتسبات الثورة وعلى الشعب الذي انتخبهم، وهذا شرف كبير لكل واحد منهم سيحتفظ له به التاريخ.



هذا القانون سيّئ الذّكر صيغ على القياس ليستهدفني شخصيّا لكنّي أؤكّد لكم أنّ ذلك لن يؤثّر علّي ولن يوقف ديناميكيّة مشروعنا. مشروعنا يتجاوز شخصي ويهمّ ملايين من المواطنين لن أخذلهم وأعدهم أنّنا معا سننتصر.



كلمة أخيرة أسوقها لبعض السياسييّن الذين صاغوا وقدّموا وصوّتوا لفائدة هذا القانون : "خذوا حذركم، السيادة الوطنيّة خطّ أحمر وتونس ليست للبيع""

- أصدر المترشح للإنخابات الرئاسية نبيل القروي، بيانا للرأي العام تحت عنوان ''انتحرت المنظومة، سنواصل وسننتصر..'' هذا تصه: