السطو على أحد الفروع البنكية بدار شعبان الفهري وسرقة 30 ألف دينار

Mardi 18 Juin 2019



باب نات

- أفاد معتمد دار شعبان الفهري من ولاية نابل، أحمد مطيبع، الثلاثاء 18 جوان، بقيام شاب بعمليّة سطو على إحدى الفروع البنكيّة بالجهة، وإستولى على مبلغ قيمته 30 ألف دينار، وهو في حالة فرار.وقال مطيبع إنّ صورة الحادثة تمثّلت في دخول الشاب إلى الفرع البنكي وإدّعائه القيام بفتح حساب وعلى إثر ذلك قام بإشهار سلاح أبيض "سكين" في وجه الموظّفة وأمرها بوضع كل النقود التي أمامها في حقيبته ونظرا لغياب الحراسة بالفرع البنكي، لاذ هذا الأخير بالفرار وعمليّة البحث عنه لا زالت جارية.