دليلة مصدّق تعليقا على وفاة مرسي : كل ما أخشاه هو تكرار السيناريو المصري في تونس

Lundi 17 Juin 2019



باب نات

في تعليقها على خبر وفاة الرئيس السابق المصري محمد مرسي قالت المحامية و الناشطة كرونيكوز برنامج موزاييك + دليلة مصدّق بأنها تخشى تكرار السيناريو المصري في تونس تحت مسمّى الحفاظ على الدولة و حمايتها ،معتبرة أن الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي برّر إنقلابه على محمد مرسي بالدفاع عن الدولة الوطنية و حمايتها غير أنه قد نسف ما تبقى من الدولة المصريةو عاد بها إلى الديكتاتورية