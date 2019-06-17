دليلة مصدّق تعليقا على وفاة مرسي : كل ما أخشاه هو تكرار السيناريو المصري في تونس

Lundi 17 Juin 2019
باب نات - طارق عمراني - في تعليقها على خبر وفاة الرئيس السابق المصري محمد مرسي قالت المحامية و الناشطة كرونيكوز برنامج موزاييك + دليلة مصدّق بأنها تخشى تكرار السيناريو المصري في تونس تحت مسمّى الحفاظ على الدولة و حمايتها ،معتبرة أن الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي برّر إنقلابه على محمد مرسي بالدفاع عن الدولة الوطنية و حمايتها غير أنه قد نسف ما تبقى من الدولة المصرية
و عاد بها إلى الديكتاتورية
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و عاد بها إلى الديكتاتورية
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Par:mandhouj (France )
Sur:وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي أثناء محاكمته