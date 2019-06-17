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الشيخ البشير بن حسن يرد على يوسف صديق الذي طعن في الأذان و شكك في صلاة الجمعة..

Lundi 17 Juin 2019

Lundi 17 Juin 2019
باب نات - الشيخ البشير بن حسن يرد على يوسف صديق الذي طعن في الأذان و شكك في صلاة الجمعة..




  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 184102

Citoyenlibre  (France)  |Lundi 17 Juin 2019 à 16h 59m |           
نعم نحن شيلطين والآذان يزعجنا ،،، يا جاهل هل كان الآذان عبر مضخمات الصوت ،،، ،، الان يقع ذالك بصفة غير مدروسة حتى نوافذ المحلات القريبة تنزعج ،،، وخاصة عندما يكون صوت الؤذن كارثيا ،،،



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