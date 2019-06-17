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الإعلامي محمد كريشان: محمد بوغلاب يتخمر أكثر من اللازم ويتحدث كانه نبي

Lundi 17 Juin 2019

Lundi 17 Juin 2019
باب نات - قال الإعلامي بقناة الجزيرة محمد كريشان في حوار عبر أمواج اذاعة " الديوان اف ام" ان محمد بوغلاب يغضب كثيرا " ويتخمر" اكثر من الازم.
واضاف محمد كريشان " على الصحفي ان يعبر عن رايه وان يكون اكثر حذر وحيطة لانه قائد راي متابعا " على بوغلاب ان يكون بعيدا عن التطرف العلماني او اليساري".
وتابع محمد كريشان " محمد بوغلاب عليه ان يتواضع وان لا يتحدث بمنطق الانبياء وكانه يمتلك الحقيقة".



  
  
     
  
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