صورة اليوم من مستشفى عمومي : الأولوية في العلاج لأبناء أعوان الصحة !!

Lundi 17 Juin 2019
باب نات - تداولت الاثنين 17 جوان صفحات الفايسبوك صورة بأحد المستشفيات العمومية ظهرت فيها ورقة معلّقة على باب عيادة طب الأطفال كتب عليها "الأولوية لأبناء أعوان الصحة".
وقد أثارت الصورة جدلا واسعا في صفحات الفايسبوك وعلّق عديد النشطاء بالقول "شبيكم مستغربين كل شي عادي، هذا موجود في القطاعات الكل، في الانتدابات يدخذلوا ولادهم في العلاج يداويو ولادهم، في القروضات ولادهم في التعليم ولادهم في المنح والدراسة بالخارج ولادهم... هذه بلادهم وأحنا هانا نونّسو فيهم".
وقد أثارت الصورة جدلا واسعا في صفحات الفايسبوك وعلّق عديد النشطاء بالقول "شبيكم مستغربين كل شي عادي، هذا موجود في القطاعات الكل، في الانتدابات يدخذلوا ولادهم في العلاج يداويو ولادهم، في القروضات ولادهم في التعليم ولادهم في المنح والدراسة بالخارج ولادهم... هذه بلادهم وأحنا هانا نونّسو فيهم".
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Par:Jraidawalasfour (Switzerland )
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