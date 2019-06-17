فتحي المولدي يكشف.. لدي معلومات تفيد ان البرلمان سيقبل تعديل الانتخابي و ان الباجي سيرفض

Lundi 17 Juin 2019
باب نات - قال المحامي فتحي المولدي في مداخلته عبر أمواج إذاعة " ifm " ان تغيير القانون الانتخابي ورائه سوء نية حقيقي من قبل الأحزاب السياسية.
وأضاف فتحي المولدي " من يتحصلون على المراتب الاولى هم جمعيات لديهم الحق في التبرعات وليس لهم سقف تمويل ويحق لهم الحصول على التمويل الاجنبي.
وتابع فتحي المولدي " رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي هو الذي سيرفض تمرير القانون لكن البرلمان سيقوم بتمريره.
وأضاف فتحي المولدي " من يتحصلون على المراتب الاولى هم جمعيات لديهم الحق في التبرعات وليس لهم سقف تمويل ويحق لهم الحصول على التمويل الاجنبي.
وتابع فتحي المولدي " رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي هو الذي سيرفض تمرير القانون لكن البرلمان سيقوم بتمريره.
1 de 1 commentaires pour l'article 184069
En continu
- Hier 19:00 ليبيا.. السراج يعلن عن مبادرة لحل أزمة بلاده
- Hier 09:01 زلزال بقوة 7.4 درجات يضرب نيوزيلندا
- Hier 00:32 الإسلام التونسي والاسلام الجزائري..
- Hier 21:18 محاكمة عمر البشير تبدأ الأسبوع المقبل
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:08
|19:43
|16:12
|12:27
|04:59
|03:03
|
28°
|26°
|% 45
|:الرطــوبة
|تونــس
|19°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|26°-19
|30°-19
|33°-22
|34°-25
|41°-28
Follow @babnet_Tunisie
( 93 535) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
( 89 981) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 69 664) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 66 411) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 54 162) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 53 904) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 49 140) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 44 713) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 43 195) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 38 093) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 36 518) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 35 184) الكاف تقرر اعادة مباراة الترجي ا
( 34 564) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 34 038) حتى لا يتمنى رجال تونس ان تحبل زو
( 33 459) ألفة يوسف تبشّر السبسي والغنوشي وا
( 33 119) ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل
( 32 677) رد التاسعة حول شراء سامي الفهري أس
( 31 676) ابراهيم القصاص ينفي تعرضه لاعتداء
( 31 653) هزيمة نكراء لبن عكاشة في البلديات
( 31 458) سنية بالشيخ : المكي كان وزير صحة ع
Par:3azizou (Tunisia )
Sur:زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واسعة في صفوف النهضاويات