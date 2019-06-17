فتحي المولدي يكشف.. لدي معلومات تفيد ان البرلمان سيقبل تعديل الانتخابي و ان الباجي سيرفض

Lundi 17 Juin 2019



باب نات

- قال المحامي فتحي المولدي في مداخلته عبر أمواج إذاعة " ifm " ان تغيير القانون الانتخابي ورائه سوء نية حقيقي من قبل الأحزاب السياسية.وأضاف فتحي المولدي " من يتحصلون على المراتب الاولى هم جمعيات لديهم الحق في التبرعات وليس لهم سقف تمويل ويحق لهم الحصول على التمويل الاجنبي.وتابع فتحي المولدي " رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي هو الذي سيرفض تمرير القانون لكن البرلمان سيقوم بتمريره.