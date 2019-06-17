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فتحي المولدي يكشف.. لدي معلومات تفيد ان البرلمان سيقبل تعديل الانتخابي و ان الباجي سيرفض

Lundi 17 Juin 2019

Lundi 17 Juin 2019
باب نات - قال المحامي فتحي المولدي في مداخلته عبر أمواج إذاعة " ifm " ان تغيير القانون الانتخابي ورائه سوء نية حقيقي من قبل الأحزاب السياسية.
وأضاف فتحي المولدي " من يتحصلون على المراتب الاولى هم جمعيات لديهم الحق في التبرعات وليس لهم سقف تمويل ويحق لهم الحصول على التمويل الاجنبي.
وتابع فتحي المولدي " رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي هو الذي سيرفض تمرير القانون لكن البرلمان سيقوم بتمريره.





  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 184069

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Lundi 17 Juin 2019 à 10h 33m |           

كثرة الأحزاب بما فيهم حزب الإتحاد 👎😡🗣🔥 اصبحت عبئا على شعب تونس ورحيلهم اضحى واجبا وطنيا تقتضيه مصلحة البلاد والعباد 👎😡 فلا انتخابات رئاسية وتشريعية 🌎👁 بدون استفتــــــاء شعبي 🗣 لتعديــــــــل 🗣 الدستـور 🗣 🗣🔥
وحل وسحب الثقة من البرلمان الفاشل 👎🗣في انتخاب بقية ⚖🗣 أعضاء المحكمة الدستورية ⚖ ⚖



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