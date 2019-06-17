قال انها زلة لسان... وزير البيئة يقدم اعتذاره للمدير الجهوي للديوان الوطني للتطهير

Lundi 17 Juin 2019
باب نات - تعلم وزارة الشؤون المحلية والبيئة انها تقدمت بالاعتذار الرسمي للمدير الجهوي للديوان الوطني للتطهير، نورالدين الحاج علي، حيث عبر الوزير، مختار الهمامي على زلة اللسان التي جعلته يصدر كلمة عن غير قصد في مجلس نواب الشعب، دفاعا عن المصلحة العامة للمتساكنين.
ويؤكد الوزير وفق بلاغ للوزارة انه يؤمن بمبادئ التسامح والعمل التشاركي وليس له نوايا الاقصاء او التنقيص من قيمة أي موظف مهما كانت مرتبته.
كما تعلم الوزارة في نفس البلاغ انها عقدت جلسة عمل يوم الجمعة 14 جوان 2019 بمقر الوزارة، جمعت الوزير بالمدير الجهوي وبقية الأطراف الأخرى للنظر في الوضعية البيئية لشاطئ رجيش من ولاية المهدية حيث تم تجاوز الاختلاف من كلا الطرفين.
وتؤكد الوزارة انها تعمل مع كل الأطراف والهياكل التابعة لها في كنف الاحترام والتقدير من أجل التقدم وتحقيق الفائدة للقطاع البيئة الذي يحتاج التفاف كل الأطراف والوزارات الأخرى.
وكان وزير البيئة مختار الهمامي، تحدّث الاربعاء 12 جوان في الجلسة العامة بمجلس النواب عن ملف تلوّث مياه البحر بالرجيش من ولاية المهدية.
وعبّر الوزير عن انشغاله بملف الرجيش مشيرا إلى أنه تحوّل منذ شهرين إلى الجهة وعاين خطورة الوضع حسب تقديره.
وأفاد مختار الهمامي بأنه أرسل صباح الثلاثاء 11 جوان أحد المسؤولين بالوزارة لقيس التلوث الهوائي وقال "هذا المسؤول أخبرني بأن القيام بعملية القيس واستخراج النتائج 10 أيام ياخي سبّيتلو الراتسة متاعو وقتلو لا عشرة أيام لا زمارة ليوم تجي وغدوة تمشي لباستور تجيبلي النتائج".
ويؤكد الوزير وفق بلاغ للوزارة انه يؤمن بمبادئ التسامح والعمل التشاركي وليس له نوايا الاقصاء او التنقيص من قيمة أي موظف مهما كانت مرتبته.
كما تعلم الوزارة في نفس البلاغ انها عقدت جلسة عمل يوم الجمعة 14 جوان 2019 بمقر الوزارة، جمعت الوزير بالمدير الجهوي وبقية الأطراف الأخرى للنظر في الوضعية البيئية لشاطئ رجيش من ولاية المهدية حيث تم تجاوز الاختلاف من كلا الطرفين.
وتؤكد الوزارة انها تعمل مع كل الأطراف والهياكل التابعة لها في كنف الاحترام والتقدير من أجل التقدم وتحقيق الفائدة للقطاع البيئة الذي يحتاج التفاف كل الأطراف والوزارات الأخرى.
وكان وزير البيئة مختار الهمامي، تحدّث الاربعاء 12 جوان في الجلسة العامة بمجلس النواب عن ملف تلوّث مياه البحر بالرجيش من ولاية المهدية.
وعبّر الوزير عن انشغاله بملف الرجيش مشيرا إلى أنه تحوّل منذ شهرين إلى الجهة وعاين خطورة الوضع حسب تقديره.
وأفاد مختار الهمامي بأنه أرسل صباح الثلاثاء 11 جوان أحد المسؤولين بالوزارة لقيس التلوث الهوائي وقال "هذا المسؤول أخبرني بأن القيام بعملية القيس واستخراج النتائج 10 أيام ياخي سبّيتلو الراتسة متاعو وقتلو لا عشرة أيام لا زمارة ليوم تجي وغدوة تمشي لباستور تجيبلي النتائج".
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Par:kamelwww (France )
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