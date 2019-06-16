تفريكة فايسبوكية : سمير الطيب يطالب بتحويل القمح المحروق إلى "بسيسة" .

Dimanche 16 Juin 2019



باب نات

- تداولت الأحد 16 جوان عديد الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك مزحة ساخرة من وزير الفلاحة سمير الطيب في ظل موجة الحرائق التى شهدتها البلاد.وقال النشطاء إن وزير الفلاحة وبعد كل أزمة يطل علينا بتصريحات مثيرة للسخرية على غرار تصريحاته بخصوص الماء الصالح للشراب وزيت الزيتون حيث قال "أنا نشرب ماء السبالة وماء السبالة ما فيه حتى مشكل" كما قال إن استهلاك زيت الزيتون ليس من عادات التونسي.وأمام موجة الحرائق التى التهمت مئات الهكتارات من محصول القمح قال النشطاء إنه ليس من المستبعد أن يخرج سمير الطيب ليعتبر أن هذه الحرائق مفيدة ويدعو إلى تحويل القمح المحروق إلى بسيسة.يذكر أن سمير الطيب، كان أكّد أن صابة الحبوب لاتزال بخير، رغم الحرائق وأشار إلى أن الوزارة ستعوّض الفلاحين المتضررين من موجة الحرائق، كما ستتدخل لمعاينة الأضرار الحاصلة.