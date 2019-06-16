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التونسي صقر صبخة يتحصل على جائزة أفضل أطروحة دكتوراه في المالية بباريس لسنة 2018

Dimanche 16 Juin 2019

Dimanche 16 Juin 2019
باب نات - تحصل الباحث التونسي صقر صبخة على جائزة أفضل أطروحة دكتوراه في المالية لسنة 2018 بباريس.

وأفاد صقر صبخة الجمعة 14 جوان في حوار على اذاعة اكسبرس اف أم بأن البحث ومواصلة الدكتوراه كانت هدفه الاساسي خلال مسيرته العلمية.


وأوضح أن البحث تناول بالأساس أهمية مبادلة مخاطر الإئتمان” Credit Default Swap “ومدى نجاحها في الدول الاوروبية.

ويذكر أن مبادلة مخاطر الائتمان هو نوع محدد من المقايضات المصممة لنقل مخاطر القروض للمنتجات ذات الدخل الثابت بين طرفين أو أكثر. يقوم المشتري بالمقايضة في مبادلة مخاطر الائتمان، بتسديد الدفعات إلى البائع بالمقايضة حتى تاريخ استحقاق العقد. وفي المقابل، يوافق البائع على أنه في حالة عدم سداد الجهة المصدرة للديون أو تجربة حدث ائتماني آخر، يقوم البائع بدفع قسط التأمين إلى المشتري وكافة مدفوعات الفائدة التي كان من المقرر دفعها بين ذلك التاريخ وتاريخ استحقاق الضمان.


  
  
     
  
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