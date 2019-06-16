سامي بن سلامة يعلّق على ترشح نبيل القروي للرئاسة: جدت عليه عندو شعبية

Dimanche 16 Juin 2019
باب نات - نشر عضو هيئة الانتخابات السابق سامي بن سلامة الجمعة تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك علّق خلالها على ترشح صاحب قناة نسمة نبيل القروي للانتخابات الرئاسية.
وقال سامي بن سلامة أن المضحك في حملة نبيل القروي للانتخابات الرئاسية أنه " مصدق نفسو أنو عندو شعبية".
وتابع سامي بن سلامية " نبيل القروي عندو قبول عند فئات معينة من الناخبين وما حققش اختراق إلى حد الآن عند الطبقة الوسطى التي تمثل على الأقل 60 أو 70 % من الناخبين وهاذي مشاغلها ما تشملش فعل الخير الاستعراضي..
وأضاف " القروي حسابيا ما عندوش إلى حد الآن انتشار وطني في مناطق الثقل الانتخابي.. ما هوش مرشح بالقوة الي قاعدين يصوروا فيها... رغم الي يبدو أنو مصدق الحكاية".
وفي ما يلي تدوينة سامي بن سلامة:
"خلينا نتفقوا...
- نبيل القروي عندو قبول عند فئات معينة من الناخبين وما حققش اختراق إلى حد الآن عند الطبقة الوسطى التي تمثل على الأقل 60 أو 70 % من الناخبين وهاذي مشاغلها ما تشملش فعل الخير الاستعراضي..
القروي حسابيا ما عندوش إلى حد الآن انتشار وطني في مناطق الثقل الانتخابي.. ما هوش مرشح بالقوة الي قاعدين يصوروا فيها... رغم الي يبدو أنو مصدق الحكاية..
- قيس سعيد ما عندوش القدرة باش يسير تعاضدية فلاحية من النوع المتوسط...ومانحكيش على أوزان انتخابية غير موجودة.. وبالتالي ماهوش مرشح حقيقي..
لذا عنا اليوم زوز مرشحين وهميين.. يحاولوا يطلعوهم بجميع السبل.. بالإعلام وبعمليات سبر الآراء غير الجدية..
مع الملاحظة أنهم الزوز ماهمش بعاد على حركة النهضة ومستعدين يتفاهموا معاها كان خطفتلهم الحكاية...
الواقع يقول الي الزوز المرشحين الحقيقيين إلى حد اليوم ولي يخوفوا المنظومة الحالية هوما عبير موسي الي تنجم تهرب بالمليون مرا الي صوتوا للسبسي في 2014 والمنصف المرزوقي الي ينجم يعاود يهرب بالمليون وشوية من قواعد النهضة الي صوتولو في 2014..
الي حتى حد ما يحب يشوفوا هي العركة الحقيقية في الأرجاء الخلفية.. اليوم في 2019 الجماعة تعارك على قسمة نتائج 2014 بيناتهم... المشكلة هي الي نتائج 2014 ما عاد تعني شيء لأنها التوازنات تغيرت جذريا...
تجسيم تغير التوازنات على أرض الواقع ما ينجم يتم كان بالانتخابات في موعدها..
وهذا الشيء الي ما تسمحش بيه المنظومة الحالية لأنو فيه فناءها واختفاءها... وهذا علاش تحب تغير قواعد اللعبة..
الخاتمة مفتوحة وتنجموا تحطوا السيناريوهات الي تعجبكم..
فقط ما تنساوش حاجة المنظومة الحاكمة تعارك على ناخبين متاع 2014... وناسية تماما الي تم تسجيل 1 مليون وخمسمائة ألف ناخب جديد تقريبا عمرهم لا صوتوا ولا ترشحوا"
وقال سامي بن سلامة أن المضحك في حملة نبيل القروي للانتخابات الرئاسية أنه " مصدق نفسو أنو عندو شعبية".
وتابع سامي بن سلامية " نبيل القروي عندو قبول عند فئات معينة من الناخبين وما حققش اختراق إلى حد الآن عند الطبقة الوسطى التي تمثل على الأقل 60 أو 70 % من الناخبين وهاذي مشاغلها ما تشملش فعل الخير الاستعراضي..
وأضاف " القروي حسابيا ما عندوش إلى حد الآن انتشار وطني في مناطق الثقل الانتخابي.. ما هوش مرشح بالقوة الي قاعدين يصوروا فيها... رغم الي يبدو أنو مصدق الحكاية".
وفي ما يلي تدوينة سامي بن سلامة:
"خلينا نتفقوا...
- نبيل القروي عندو قبول عند فئات معينة من الناخبين وما حققش اختراق إلى حد الآن عند الطبقة الوسطى التي تمثل على الأقل 60 أو 70 % من الناخبين وهاذي مشاغلها ما تشملش فعل الخير الاستعراضي..
القروي حسابيا ما عندوش إلى حد الآن انتشار وطني في مناطق الثقل الانتخابي.. ما هوش مرشح بالقوة الي قاعدين يصوروا فيها... رغم الي يبدو أنو مصدق الحكاية..
- قيس سعيد ما عندوش القدرة باش يسير تعاضدية فلاحية من النوع المتوسط...ومانحكيش على أوزان انتخابية غير موجودة.. وبالتالي ماهوش مرشح حقيقي..
لذا عنا اليوم زوز مرشحين وهميين.. يحاولوا يطلعوهم بجميع السبل.. بالإعلام وبعمليات سبر الآراء غير الجدية..
مع الملاحظة أنهم الزوز ماهمش بعاد على حركة النهضة ومستعدين يتفاهموا معاها كان خطفتلهم الحكاية...
الواقع يقول الي الزوز المرشحين الحقيقيين إلى حد اليوم ولي يخوفوا المنظومة الحالية هوما عبير موسي الي تنجم تهرب بالمليون مرا الي صوتوا للسبسي في 2014 والمنصف المرزوقي الي ينجم يعاود يهرب بالمليون وشوية من قواعد النهضة الي صوتولو في 2014..
الي حتى حد ما يحب يشوفوا هي العركة الحقيقية في الأرجاء الخلفية.. اليوم في 2019 الجماعة تعارك على قسمة نتائج 2014 بيناتهم... المشكلة هي الي نتائج 2014 ما عاد تعني شيء لأنها التوازنات تغيرت جذريا...
تجسيم تغير التوازنات على أرض الواقع ما ينجم يتم كان بالانتخابات في موعدها..
وهذا الشيء الي ما تسمحش بيه المنظومة الحالية لأنو فيه فناءها واختفاءها... وهذا علاش تحب تغير قواعد اللعبة..
الخاتمة مفتوحة وتنجموا تحطوا السيناريوهات الي تعجبكم..
فقط ما تنساوش حاجة المنظومة الحاكمة تعارك على ناخبين متاع 2014... وناسية تماما الي تم تسجيل 1 مليون وخمسمائة ألف ناخب جديد تقريبا عمرهم لا صوتوا ولا ترشحوا"
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Par:ra7ala (Saudi Arabia )
Sur:الإسلام التونسي والاسلام الجزائري..