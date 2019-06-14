سامية عبو: مستشاري النهضة والنداء في بلدية صفاقس ''يستبنداو'' علينا والداخلية ساكتة

Vendredi 14 Juin 2019



باب نات

- وجهت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو انتقادات لوزير الداخلية هشام الفراتي بسبب عدم اتخاذه قرارات صارمة ضد الأطراف التي احتجزت مستشارين بلديين منتخبين في بلدية صفاقس.وأكدت سامية عبو في مداخلتها بالبرلمان ان عددا من المواطنين تظاهروا لتطبيق القانون والسماح للمستشارين البلدين بالعمل في المقابل تم السماح لمجموعة من الميليشيات بالاعتصام متابعا " المستشارين احتجزوا وتعرضوا للعنف الى جانب النائب غازي الشواشي.وتابعت سامية عبو "للأسف قوات الأمن اعتدت على المستشارين عوض التصدي لتلك الميليشات مضيفا " جماعة النهضة والنداء استغلوا الصراعات العروشية لتنفيذ مخطط ضد الديمقراطية المحلية وعدم تطبيق القانون.