عماد أولاد جبريل: لوبيات توريد الحبوب تقف وراء الحرائق الأخيرة

Vendredi 14 Juin 2019



باب نات

- اعتبر النائب عماد أولاد جبريل، أنّ الحرائق الأخيرة التي جدت في عدد كبير من المحاصيل الزراعية تقف وراءها لوبيات توريد الحبوب.و أوضح عماد أولاد جبريل في مداخلته بمجلس الشعب بأن عددا من موردي الحبوب لهم عقود لاستيراد الحبوب مع جهات أجنبية لذلك يسعون الى الاضرار بالصابة الوافرة من الحبوب. و تساءل عماد أولاد جبريل “أليس من حق التونسيين أن يكون لهم أمن غذائي و يأكلون مما يزرعون”.وأعلنت وزارة الداخلية الجمعة 14 جوان ان وحدات الحماية المدنية تمكنت من اخماد 594 حريق في الفترة الممتدة بين 4 و 13 جوان الجاري.