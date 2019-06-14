Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Fakkarouni  

عماد أولاد جبريل: لوبيات توريد الحبوب تقف وراء الحرائق الأخيرة

Vendredi 14 Juin 2019

Vendredi 14 Juin 2019
باب نات - اعتبر النائب عماد أولاد جبريل، أنّ الحرائق الأخيرة التي جدت في عدد كبير من المحاصيل الزراعية تقف وراءها لوبيات توريد الحبوب.
و أوضح عماد أولاد جبريل في مداخلته بمجلس الشعب بأن عددا من موردي الحبوب لهم عقود لاستيراد الحبوب مع جهات أجنبية لذلك يسعون الى الاضرار بالصابة الوافرة من الحبوب. و تساءل عماد أولاد جبريل “أليس من حق التونسيين أن يكون لهم أمن غذائي و يأكلون مما يزرعون”.

وأعلنت وزارة الداخلية الجمعة 14 جوان ان وحدات الحماية المدنية تمكنت من اخماد 594 حريق في الفترة الممتدة بين 4 و 13 جوان الجاري.


  
  
     
  
rtt-cdbb92f2a7a2b813aa56f3b1ef4f2b51-2019-06-14 11:31:44






1 de 1 commentaires pour l'article 183924

Karimyousef  (France)  |Vendredi 14 Juin 2019 à 11h 44m |           
Il n'y a pas que certains importateurs des céréales qui pourraient être derrière ces incendies,des forces politiques qui ont cherché à embraser le pays ,elles aussi c'est a surveiller voire a contrôler.



En continu

الجمعة 14 جوان 2019 | 10 شوال 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:06 19:41 16:11 12:26 04:59 03:03
33°
 36° % 45 :الرطــوبة
تونــس 22°
4.6 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
36°-2232°-2229°-2228°-2129°-21
  • Avoirs en devises
    13162,3

  • (13 juin)
  • Jours d'importation
    74
  •              1 € = 3,34409 DT        1$ =2,95100 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 juin)   527,7 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1560510066|183924 527|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires