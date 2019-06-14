عماد أولاد جبريل: لوبيات توريد الحبوب تقف وراء الحرائق الأخيرة

Vendredi 14 Juin 2019
باب نات - اعتبر النائب عماد أولاد جبريل، أنّ الحرائق الأخيرة التي جدت في عدد كبير من المحاصيل الزراعية تقف وراءها لوبيات توريد الحبوب.
و أوضح عماد أولاد جبريل في مداخلته بمجلس الشعب بأن عددا من موردي الحبوب لهم عقود لاستيراد الحبوب مع جهات أجنبية لذلك يسعون الى الاضرار بالصابة الوافرة من الحبوب. و تساءل عماد أولاد جبريل “أليس من حق التونسيين أن يكون لهم أمن غذائي و يأكلون مما يزرعون”.
وأعلنت وزارة الداخلية الجمعة 14 جوان ان وحدات الحماية المدنية تمكنت من اخماد 594 حريق في الفترة الممتدة بين 4 و 13 جوان الجاري.
و أوضح عماد أولاد جبريل في مداخلته بمجلس الشعب بأن عددا من موردي الحبوب لهم عقود لاستيراد الحبوب مع جهات أجنبية لذلك يسعون الى الاضرار بالصابة الوافرة من الحبوب. و تساءل عماد أولاد جبريل “أليس من حق التونسيين أن يكون لهم أمن غذائي و يأكلون مما يزرعون”.
وأعلنت وزارة الداخلية الجمعة 14 جوان ان وحدات الحماية المدنية تمكنت من اخماد 594 حريق في الفترة الممتدة بين 4 و 13 جوان الجاري.
1 de 1 commentaires pour l'article 183924
En continu
- Hier 23:13 ارتفاع درجات الحرارة يوم الجمعة
- Hier 21:08 إطلاق مشروع ''أزياء تونس المستدامة''
- Hier 20:54 لا يسقط القروي تحيا عبير...
- Hier 20:50 بومبيو: إيران مسؤولة عن الهجمات في خليج عمان
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:06
|19:41
|16:11
|12:26
|04:59
|03:03
|
33°
|36°
|% 45
|:الرطــوبة
|تونــس
|22°
|
4.6 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|36°-22
|32°-22
|29°-22
|28°-21
|29°-21
Follow @babnet_Tunisie
( 89 610) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 74 551) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 69 602) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 66 292) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 54 090) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 52 332) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 47 782) سرقة
( 43 995) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 42 745) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 36 460) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 35 791) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
( 34 947) الكاف تقرر اعادة مباراة الترجي ا
( 34 503) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 33 985) حتى لا يتمنى رجال تونس ان تحبل زو
( 33 610) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 33 048) ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل
( 32 596) رد التاسعة حول شراء سامي الفهري أس
( 31 592) هزيمة نكراء لبن عكاشة في البلديات
( 31 548) ابراهيم القصاص ينفي تعرضه لاعتداء
( 31 393) سنية بالشيخ : المكي كان وزير صحة ع
Par:karimyousef (France )
Sur: عماد أولاد جبريل: لوبيات توريد الحبوب تقف وراء الحرائق الأخيرة