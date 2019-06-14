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على قناة C8 الفرنسية سيريل حنونة يتغزّل بتونس : تونس بلد استثنائي والاقامة به كانت بمثابة الحلم

Vendredi 14 Juin 2019

Vendredi 14 Juin 2019
باب نات - حضر مساء الخميس 13 جوان وزير السياحة والصناعات التقليدية روني الطرابلسي كضيف في برنامج TPMP الذي يقدّمه ذو الأصول التونسية سيريل حنونة على قناة C8 الفرنسية والذي قام بتصوير حلقة في تونس.

وتوجّه سيريل حنونة بالشكر لروني الطرابلسي على حسن الضيافة والتنظيم خلال تصوير الحلقة وتغزّل بتونس قائلا " تونس بلد استثنائي و الاقامة في تونس كانت بمثابة الحلم".
من جانبه شكر الطرابلسي سيريل حنونة وفريق برنامجه وعبّر عن فخره باستقبالهم في تونس معلنا أن نسبة الحجوزات في النزل التونسية بلغت تقريبا نسبة 100%.







  
  
     
  
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