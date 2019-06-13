أيمن العلوي: سبر الآراء الأخير يبيّن أن التخلّف وتشوّه الوعي السياسي أفرز من يتحيّل على التوانسة ويستغل فقرهم

Jeudi 13 Juin 2019



باب نات

- قال الخميس 13 جوان، القيادي بالجبهة الشعبية أيمن العلوي إن هناك مخاوف جدية وحقيقية في علاقة بتنقيح القانون الانتخابي تعيد للتفكير القديم في صياغة القوانين على المقاس وفق تعبيره.واعتبر العلوي أن هناك مخاوف أخرى تتمثل أساسا في التحيل على التوانسة واستغلال فقرهم وآلامهم في ظل تدني الوعي وانتشار الأمية.وشدّد العلوي على أن اللعب على فقر الشعب وهمومة يخلق وعيا سياسيا مشوها وقال "وفي هذه السياقات تخرج الوحوش أو الأشباح كما يبرزه سبر الآراء الأخير". وأوضح قائلا "هناك مجتمع جديد فيه الحرية والديمقراطية والعدالة يريد أن يولد منذ الثورة وهناك قديم بأبى إلا أن يبقى ويحافظ على الاستبداد والفساد والتخلف".وتابع قائلا "بين هذا الجديد والقديم تخرج الأشباح التى عبّر عليها سبر الآراء بكل وضوح والتى تشمل أقصي اليمين الشعبوي الذي يلامس الفاشية ومن يتحيل على التوانسة عن طريق استغلال فقرهم وقلة وعيهم".يذكر أن سبر الآراء الأخير ثبّت صاحب قناة نسمة ورئيس جمعية خليل تونس نبيل القروي في صدارة نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسة ووضعه في المرتبة الأولى في التشريعية ووضع رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير في المرتبة الثالثة في نوايا التصويت في الرئاسية وحزبها في المرتبة الثالثة في نوايا التصويت في التشريعية.