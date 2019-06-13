Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Laylat 7obb  

أيمن العلوي: سبر الآراء الأخير يبيّن أن التخلّف وتشوّه الوعي السياسي أفرز من يتحيّل على التوانسة ويستغل فقرهم

Jeudi 13 Juin 2019

Jeudi 13 Juin 2019
باب نات - قال الخميس 13 جوان، القيادي بالجبهة الشعبية أيمن العلوي إن هناك مخاوف جدية وحقيقية في علاقة بتنقيح القانون الانتخابي تعيد للتفكير القديم في صياغة القوانين على المقاس وفق تعبيره.

واعتبر العلوي أن هناك مخاوف أخرى تتمثل أساسا في التحيل على التوانسة واستغلال فقرهم وآلامهم في ظل تدني الوعي وانتشار الأمية.


وشدّد العلوي على أن اللعب على فقر الشعب وهمومة يخلق وعيا سياسيا مشوها وقال "وفي هذه السياقات تخرج الوحوش أو الأشباح كما يبرزه سبر الآراء الأخير". وأوضح قائلا "هناك مجتمع جديد فيه الحرية والديمقراطية والعدالة يريد أن يولد منذ الثورة وهناك قديم بأبى إلا أن يبقى ويحافظ على الاستبداد والفساد والتخلف".
وتابع قائلا "بين هذا الجديد والقديم تخرج الأشباح التى عبّر عليها سبر الآراء بكل وضوح والتى تشمل أقصي اليمين الشعبوي الذي يلامس الفاشية ومن يتحيل على التوانسة عن طريق استغلال فقرهم وقلة وعيهم".


يذكر أن سبر الآراء الأخير ثبّت صاحب قناة نسمة ورئيس جمعية خليل تونس نبيل القروي في صدارة نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسة ووضعه في المرتبة الأولى في التشريعية ووضع رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير في المرتبة الثالثة في نوايا التصويت في الرئاسية وحزبها في المرتبة الثالثة في نوايا التصويت في التشريعية.



  
  
     
  
rtt-c06269a87b5521c4f5f305905b53b54e-2019-06-13 15:07:33






0 de 0 commentaires pour l'article 183863



En continu

الخميس 13 جوان 2019 | 9 شوال 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:06 19:41 16:11 12:26 04:59 03:03
28°
 27° % 54 :الرطــوبة
تونــس 23°
3.6 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
27°-2339°-2329°-2231°-2331°-23
  • Avoirs en devises
    13140,9

  • (12 juin)
  • Jours d'importation
    74
  •              1 € = 3,34000 DT        1$ =2,95322 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12 juin)   559,4 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1560438715|183863 1102|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires