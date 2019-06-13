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الغنوشي يعلن موافقة النهضة على تنقيح قانون الانتخابات ويؤكّد أن توظيف العمل الخيري في السياسية تحيّل على الديمقراطية

Jeudi 13 Juin 2019

Jeudi 13 Juin 2019
باب نات - عقدت الخميس 13 جوان، كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب جلسة بمقر مجلس نواب الشعب، بحضور رئيس الحركة راشد الغنوشي، وذلك للتداول أساسا حول مشروع تنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

وأعلن زعيم حركة النهضة اثر الجلسة موافقة النهضة على عدد من التنقيحات الواردة في مشروع قانون تنقيح قانون الانتخابات الذي اقترحته الحكومة خاصة في علاقة باستعمال الجمعيات الخيرية وتوظيفها في العمل السياسي.


وشدّد الغنوشي على أن توظيف العمل الاجتماعي والخيري لخدمة أغراض سياسية وانتخابية تلاعب وتحيّل على الديمقراطية.



  
  
     
  
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