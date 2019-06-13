الصافي سعيد في اشارة لنبيل القروي: بمسلسل وسطلين طماطم يريدون حكم تونس

Jeudi 13 Juin 2019



باب نات

- قال الكاتب الصحفي الصافي سعيد الأربعاء 12 جوان أن هناك مترشحين للانتخابات الرئاسية في اشارة لنبيل القروي يريدون جعل المواطن التونسي متسولا برفع شار الزوالي.وعلّق الصافي سعيد في حوار على قناة تونسنا على تصدر نبيل القروي لاستطلاعات الرأي بخصوص الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالقول " بمسلسل وسطلين طماطم يريدون حكم تونس".