صورة اليوم: عم الذهبي الجامعي 67 سنة أكبر مترشح ي امتحان الباكالوريا

Jeudi 13 Juin 2019
باب نات - تداولت صفحات التواصل الاجتماعي الفايسبوك صورة لاكبر مترشح لامتحانات الباكالوريا " الذهبي الجامعي" وهو يبلغ من العمر 67 سنة ومن مواليد ولاية جندوبة.
وقد خير المترشح اجراء الامتحانات والنجاح رغم كبر سنة.
وكان 131 ألفا و907 تلميذا شرعوا أمس الاربعاء، في اجتياز الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا لسنة 2019.
ويتوزع المترشحون بين 107 ألفا و517 تلميذا مسجلا بالمعاهد العمومية و18 ألفا و583 تلميذا من المعاهد الخاصة و5 الاف و807 مترشحا بصفة فردية.
وتجرى الاختبارات الكتابية لامتحان الباكالوريا في 567 مركز امتحان موزعة على كامل المندوبيات الجهوية للتربية
وقد خير المترشح اجراء الامتحانات والنجاح رغم كبر سنة.
وكان 131 ألفا و907 تلميذا شرعوا أمس الاربعاء، في اجتياز الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا لسنة 2019.
ويتوزع المترشحون بين 107 ألفا و517 تلميذا مسجلا بالمعاهد العمومية و18 ألفا و583 تلميذا من المعاهد الخاصة و5 الاف و807 مترشحا بصفة فردية.
وتجرى الاختبارات الكتابية لامتحان الباكالوريا في 567 مركز امتحان موزعة على كامل المندوبيات الجهوية للتربية
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Par:karimyousef (France )
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