برهان بسيّس: نبيل القروي ''العجل الذهبي''

Jeudi 13 Juin 2019
باب نات - وصف الناشط السياسي برهان بسيّس ، المترشح للانتخابات الرئاسية وصاحب قناة نسمة ب" العجل الذهبي" الذي سيصوت له التونسيون حسب تعبيره.
وفي تدوينة نشرها الأربعاء 12 جوان على صفحته الرسميّة بالفايسبوك ، عبّر بسيس بكلمة "صح النوم" لكلّ السياسيين لأنّ نتائج سبر الآراء مفهومة وهي عبارة عن صفارة إعلان العد التنازلي لإنهيار السّلطة الموجودة منذ سنة 2011، وبالتالي انهيار شبكة المصالح والإمتيازات التي تفرّدت بها المنظومة الحاكمة على حساب الشعب التونسي الّذي لم يرى سوى "البؤس والحيرة وسقوط الأحلام الإجتماعيّة" على حدّ تعبيره.
وأفاد بسيّس إنّ هذه المنظومة لن تستسلم بسهولة حسب قناعاته لأنّ السلطة بالنسبة لها قضية حياة أو موت وهذا يحيل إلى الخوف من نتائج المعركة القادمة على البلاد، ودعا كلّ السياسيين إلى ضرورة النظر في أسباب هذه الخيبة التي أضحت خيبة وطن بأكمله عوض التشكيك في نتائج سبر الآراء، مفيدا أنّهم سيكتشفون بذلك حقائق موحشة وفجوة تزداد عمقا بين المنظومة والمجتمع.
وقال بسيّس إنّ المواطن التونسي لم يعد يهمّه الإصلاحات والمنظومة الموجودة بقدر ما بات يهمّه كيفيّة تأمين لقمة عيشه، وهذا ما برّر لصاحب قناة نسمة نبيل القروي تصدّر نتائج سبر الآراء، مفسّرا إنّ القروي منذ سنتين ترك السياسيين في نقاشاتهم "البيزنطيّة" حسب وصفه، وتوجّه في صمت يتجوّل بين المدن ويتقرّب إلى هذا التونسي من الطبقة الوسطى، حاملا معه فيلقا من الأطبّاء مختصين لهؤلاء في حملة سماها "قرى الشفاء"، وغيرها من التظاهرات لصالح المهمّشين.
وفي تدوينة نشرها الأربعاء 12 جوان على صفحته الرسميّة بالفايسبوك ، عبّر بسيس بكلمة "صح النوم" لكلّ السياسيين لأنّ نتائج سبر الآراء مفهومة وهي عبارة عن صفارة إعلان العد التنازلي لإنهيار السّلطة الموجودة منذ سنة 2011، وبالتالي انهيار شبكة المصالح والإمتيازات التي تفرّدت بها المنظومة الحاكمة على حساب الشعب التونسي الّذي لم يرى سوى "البؤس والحيرة وسقوط الأحلام الإجتماعيّة" على حدّ تعبيره.
وأفاد بسيّس إنّ هذه المنظومة لن تستسلم بسهولة حسب قناعاته لأنّ السلطة بالنسبة لها قضية حياة أو موت وهذا يحيل إلى الخوف من نتائج المعركة القادمة على البلاد، ودعا كلّ السياسيين إلى ضرورة النظر في أسباب هذه الخيبة التي أضحت خيبة وطن بأكمله عوض التشكيك في نتائج سبر الآراء، مفيدا أنّهم سيكتشفون بذلك حقائق موحشة وفجوة تزداد عمقا بين المنظومة والمجتمع.
وقال بسيّس إنّ المواطن التونسي لم يعد يهمّه الإصلاحات والمنظومة الموجودة بقدر ما بات يهمّه كيفيّة تأمين لقمة عيشه، وهذا ما برّر لصاحب قناة نسمة نبيل القروي تصدّر نتائج سبر الآراء، مفسّرا إنّ القروي منذ سنتين ترك السياسيين في نقاشاتهم "البيزنطيّة" حسب وصفه، وتوجّه في صمت يتجوّل بين المدن ويتقرّب إلى هذا التونسي من الطبقة الوسطى، حاملا معه فيلقا من الأطبّاء مختصين لهؤلاء في حملة سماها "قرى الشفاء"، وغيرها من التظاهرات لصالح المهمّشين.
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Par:Observateur (United States )
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