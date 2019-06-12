عمروسية: الرحوي يغازل الشاهد والسبسي للدخول الى الحكومة على حساب الجبهة

Mercredi 12 Juin 2019



باب نات

- قال النائب عن الجبهة الشعبية عمار عمروسية في مداخلته على قناة التاسعة ان النائب المنجي الرحوي يعمل على مغازلة حكومة يوسف الشاهد.واضاف عمار عمروسية " الرحوي " يتكى" على الشاهد والباجي قائد السبسي على حساب الجبهة الشعبية ومصالح الشعب التونسي.وتابع عمروسية " هذه ليست تخمينات وانما حقائق واضحة للشعب التونسي وهي وقائع يعرفها الجميع مضيفا " الوطد نفسه ادان في السابق محاولات الرحوي الدخول الى حكومة الشاهد.