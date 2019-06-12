صورة اليوم : قبر ''vip'' في مقبرة الحمامات يحميه جدار عازل

Mercredi 12 Juin 2019
باب نات - تداولت الاربعاء 12 ماي، صفحات الفايسبوك صورة لأحد المقابر بمقبرة الحمامات من ولاية نابل أثارت حملة ساخرة حيث قام قريب المتوفي بتشييد جدار عازل يفصل بين القبر وبقية القبور.
وعلّق عديد النشطاء بالقول "هذا قبر "vip" يبدو أن صاحبه كان شخصية مرموقة وأوصى بحمايته من عامة الناس حتى في المقبرة.
من جانبه قال المكلف بالتراتيب في بلدية الحمامات، خير الدين الهيلي إن البلدية تحرّكت فور علمها بالموضوع وأمهلت المواطن الذي قام بتشييد السور الاسمنتي 24 ساعة لإزالته وإلا ستقوم البلدية بهدمه وفق ما صرّح به لراديو ماد.
وعلّق عديد النشطاء بالقول "هذا قبر "vip" يبدو أن صاحبه كان شخصية مرموقة وأوصى بحمايته من عامة الناس حتى في المقبرة.
من جانبه قال المكلف بالتراتيب في بلدية الحمامات، خير الدين الهيلي إن البلدية تحرّكت فور علمها بالموضوع وأمهلت المواطن الذي قام بتشييد السور الاسمنتي 24 ساعة لإزالته وإلا ستقوم البلدية بهدمه وفق ما صرّح به لراديو ماد.
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Par:sarra2012 (Tunisia )
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