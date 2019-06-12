تفريكة فايسبوكية: سيغما كونساي تتحدث عن صعود صاروخي لحزب نبيل القروي غير الموجود

Mercredi 12 Juin 2019



باب نات

- سخر رواد الفايسبوك من سبر الأراء الذي نشرته شركة سيغما كونساي الأربعاء 12 جوان وجاء فيه أن حزب نبيل القروي يتصدر نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية.وقال رواد الفايسبوك أن سيغما كونساي تدرج في سبر أرائها حزب غير موجود بعد، معتبرين ذلك ضحكا على الذقون.هذا ولم تعلن مصالح رئاسة الحكومة حتى الأن عن تأسيس حزب جديد يقوده نبيل القروي.