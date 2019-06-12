Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Ghalabt Asaleh Fi Rouhi  

صورة اليوم : أنس الحطاب تثير الجدل بحقيبة يد ''channel'' سعرها يتجاوز 14 ألف دينار

Mercredi 12 Juin 2019

Mercredi 12 Juin 2019
باب نات - تداول الثلاثاء 11 جوان نشطاء الفايسبوك صورة للنائبة عن نداء تونس أنس الحطاب خلال الندوة المشتركة للنّداء "شق الحمامات" ومشروع تونس.
وقد ظهرت أنس الحطاب وهي تحمل حقيبة يد من نوع "channel" يبلغ سعرها حسب موقع "الماركة" المذكورة 4180 أورو ما يعادل أكثر من 14 ألف دينار.
وقد أثارت الصورة عديد التفاعلات على الفايسبوك حيث هاجم بعض النشطاء السياسيين ووصفهم بالسراق فيما دافع آخرون عن النائبة مستبعدين أن تكون اقتنت الحقيبة بالسعر المذكور.




  
  
     
  
rtt-5aa1c04e0b07b0cc52e605da3b4457df-2019-06-12 09:03:37






0 de 0 commentaires pour l'article 183769



En continu

الأربعاء 12 جوان 2019 | 8 شوال 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:06 19:41 16:11 12:26 04:59 03:04
24°
 29° % 64 :الرطــوبة
تونــس 20°
3.1 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
29°-2031°-2237°-2330°-2331°-22
  • Avoirs en devises
    13145,3

  • (11 juin)
  • Jours d'importation
    74
  •              1 € = 3,33613 DT        1$ =2,95450 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 juin)   678,1 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1560329373|183769 3320|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires