صورة اليوم : أنس الحطاب تثير الجدل بحقيبة يد ''channel'' سعرها يتجاوز 14 ألف دينار

Mercredi 12 Juin 2019
باب نات - تداول الثلاثاء 11 جوان نشطاء الفايسبوك صورة للنائبة عن نداء تونس أنس الحطاب خلال الندوة المشتركة للنّداء "شق الحمامات" ومشروع تونس.
وقد ظهرت أنس الحطاب وهي تحمل حقيبة يد من نوع "channel" يبلغ سعرها حسب موقع "الماركة" المذكورة 4180 أورو ما يعادل أكثر من 14 ألف دينار.
وقد أثارت الصورة عديد التفاعلات على الفايسبوك حيث هاجم بعض النشطاء السياسيين ووصفهم بالسراق فيما دافع آخرون عن النائبة مستبعدين أن تكون اقتنت الحقيبة بالسعر المذكور.
وقد ظهرت أنس الحطاب وهي تحمل حقيبة يد من نوع "channel" يبلغ سعرها حسب موقع "الماركة" المذكورة 4180 أورو ما يعادل أكثر من 14 ألف دينار.
وقد أثارت الصورة عديد التفاعلات على الفايسبوك حيث هاجم بعض النشطاء السياسيين ووصفهم بالسراق فيما دافع آخرون عن النائبة مستبعدين أن تكون اقتنت الحقيبة بالسعر المذكور.
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Par:kamelwww (France )
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