Mardi 11 Juin 2019
باب نات - هاجمت جمعية شمس المرشح للانتخابات الرئاسية قيس سعيد الذي اتهم المثليين بالحصول على دعم مالي خارجي.
وقالت الجمعية في بيان على صفحتها الرسمية على الفايسبوك انه و بعد اطلاعها على تصريحات المساعد الجامعي المتقاعد قيس سعيد و التي يتهم فيها المثليين بالعمالة للخارج :
تندد بتلك التصريحات الخطيرة و المخزية الموجهة ضد فئة من الشعب التونسي لا تقل وطنية عن غيرها.
وعبرت الجمعية عن عدم استغرابها من صدور مثل تلك التصريحات عن شخص " معاق ذهنيا " أي انه مصاب رسميا بمرض التوحد, ندعو له الله بالشفاء ( مع تأكيدنا بالطبع على دفاعنا عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و ان الخطورة تكمن في ان تصبح الأمراض النفسية أداة للشعبوية لدى أمثال هؤلاء السياسيين خصوصا الطامعين في كرسي السلطة )
وأكدت ان الفساد يكمن في الأموال الطائلة التي يجنيها قيس سعيد من قضايا التحكيم و التي يحصل فيها في كل قضية بصفته محكم عن مبلغ قد يتجاوز ال 20000 د دون التصريح بها لإدارة الاداءات.
ودعت الجمعية الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد الى التثبت في مصادر التمويل لقيس سعيد.
وقالت الجمعية في بيان على صفحتها الرسمية على الفايسبوك انه و بعد اطلاعها على تصريحات المساعد الجامعي المتقاعد قيس سعيد و التي يتهم فيها المثليين بالعمالة للخارج :
تندد بتلك التصريحات الخطيرة و المخزية الموجهة ضد فئة من الشعب التونسي لا تقل وطنية عن غيرها.
وعبرت الجمعية عن عدم استغرابها من صدور مثل تلك التصريحات عن شخص " معاق ذهنيا " أي انه مصاب رسميا بمرض التوحد, ندعو له الله بالشفاء ( مع تأكيدنا بالطبع على دفاعنا عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و ان الخطورة تكمن في ان تصبح الأمراض النفسية أداة للشعبوية لدى أمثال هؤلاء السياسيين خصوصا الطامعين في كرسي السلطة )
وأكدت ان الفساد يكمن في الأموال الطائلة التي يجنيها قيس سعيد من قضايا التحكيم و التي يحصل فيها في كل قضية بصفته محكم عن مبلغ قد يتجاوز ال 20000 د دون التصريح بها لإدارة الاداءات.
ودعت الجمعية الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد الى التثبت في مصادر التمويل لقيس سعيد.
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Par:Hassen (Tunisia )
Sur: جمعية شمس: قيس سعيد معاق ذهنيا نتمنى له الشفاء العاجل وهم متهم بالفساد