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جمعية شمس: قيس سعيد معاق ذهنيا نتمنى له الشفاء العاجل وهم متهم بالفساد

Mardi 11 Juin 2019

Mardi 11 Juin 2019
باب نات - هاجمت جمعية شمس المرشح للانتخابات الرئاسية قيس سعيد الذي اتهم المثليين بالحصول على دعم مالي خارجي.
وقالت الجمعية في بيان على صفحتها الرسمية على الفايسبوك انه و بعد اطلاعها على تصريحات المساعد الجامعي المتقاعد قيس سعيد و التي يتهم فيها المثليين بالعمالة للخارج :

تندد بتلك التصريحات الخطيرة و المخزية الموجهة ضد فئة من الشعب التونسي لا تقل وطنية عن غيرها.

وعبرت الجمعية عن عدم استغرابها من صدور مثل تلك التصريحات عن شخص " معاق ذهنيا " أي انه مصاب رسميا بمرض التوحد, ندعو له الله بالشفاء ( مع تأكيدنا بالطبع على دفاعنا عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و ان الخطورة تكمن في ان تصبح الأمراض النفسية أداة للشعبوية لدى أمثال هؤلاء السياسيين خصوصا الطامعين في كرسي السلطة )
وأكدت ان الفساد يكمن في الأموال الطائلة التي يجنيها قيس سعيد من قضايا التحكيم و التي يحصل فيها في كل قضية بصفته محكم عن مبلغ قد يتجاوز ال 20000 د دون التصريح بها لإدارة الاداءات.

ودعت الجمعية الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد الى التثبت في مصادر التمويل لقيس سعيد.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 183728

Hassen  (Tunisia)  |Mardi 11 Juin 2019 à 14h 44m |           
"idha ja2atka madhamati min na9issin fa dhalika dalalatou 3ala anni kamilou"

Jama3it chames sont entrain de critiquer Mr 9ayes S3ayed



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