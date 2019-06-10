Radio Babnet Tunisie On Air: Marwan Khouri - Khouri  

محمد بوغلاب لعصام الشابي: الحزب الجمهوري مثال في الفشل

Lundi 10 Juin 2019

Lundi 10 Juin 2019
باب نات - قال الإعلامي محمد بوغلاب في مداخلته على قناة التاسعة ان الحزب الجمهوري مثال في الفشل لانه غير قادر على التجميع خاصة وان قادة بارزين خرجوا من الحزب.
وأضاف محمد بوغلاب موجها كلامه للامين العام للحزب عصام الشابي " انتم تتحالفون مع حزب المسار الذي تعرض لانشقاقات كبيرة بدوره.
وتابع محمد بوغلاب " كيف لحزب فشل في تجميع الاحزاب الوسطية تن ينجح اليوم في استعادة ثقة التونسيين.


وكان الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي ر يوم السبت بالعاصمة خلال انعقاد الدورة التاسعة للجنة المركزية للحزب أنه سيتم الاعلان عن تكوين جبهة أو تحالف انتخابي ديمقراطي اجتماعي. وقال " إن هذا التحالف الانتخابي الجديد سيتمكن من اختراق المشهد الانتحابي والسياسي في البلاد، وسيقدم توجها سياسيا جديدا يعيد الأمل والثقة لكل فئات الشعب التونسي، وسيواجه التكتلات الجديدة والفساد الإنتخابي وفشل منظومة انتخابات 2014 ويحاول أن يفتح أفاقا جديدة لكل التونسيين".

وسيشمل هذا التحالف الى جانب الحزب الجمهوري كلا من حركة تونس الى الأمام وحزب المسار الديمقراطي الإجتماعي وحركة الديمقراطيين الاجتماعيين ومبادرة قادرون الى جانب بعض الشخصيات المستقلة، وتم الاتفاق، وفق الشابي، على بناء أرضية سياسية لخوض الاستحقاق الانتخابي القادم وما بعده.


  
  
     
  
rtt-9781e3765cf44462ed0b27cef3dc4c08-2019-06-10 23:04:13






0 de 0 commentaires pour l'article 183705



En continu

الاثنين 10 جوان 2019 | 6 شوال 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:05 19:40 16:10 12:26 04:59 03:04
21°
 20° % 73 :الرطــوبة
تونــس 20°
1.5 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
20°-2027°-2029°-2133°-2240°-23
  • Avoirs en devises
    13115,9

  • (10 juin)
  • Jours d'importation
    74
  •              1 € = 3,32945 DT        1$ =2,98241 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 juin)   751,1 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1560208226|183705 1648|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires