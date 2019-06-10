مورو: ولينا نحشمو من العمل السياسي بعد السباب والشتائم وتدني الاخلاق

Lundi 10 Juin 2019



باب نات

- قال نائب رئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو في حوار عبر امواج اذاعة " الديوان اف ام" ان الدبلوماسية التونسية تضررت وظهر ذلك من خلال ما حصل مع الترجي الرياضي التونسي في مسابقته القارية.وتحدث عبد الفتاح مورو عن تدهو الاخلاق السياسية في تونس قائلا" في تونس يجب ايجاد مدونة سلوك سياسي حيث اصبح اغلب المشاركين في النشاط السياسي لانتقادات وصلت الى حد الشتم والسب متابعا " ولينا نحشمو من العمل السياسي".وتابع مورو " لا توجد رؤية حقيقية لجميع الاحزاب في تونس سواء كانت في الحكم او في المعارضة والجميع ينتقد دون مبادرات او حلول.