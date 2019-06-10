Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Fakkarouni  

مورو: ولينا نحشمو من العمل السياسي بعد السباب والشتائم وتدني الاخلاق

Lundi 10 Juin 2019

Lundi 10 Juin 2019
باب نات - قال نائب رئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو في حوار عبر امواج اذاعة " الديوان اف ام" ان الدبلوماسية التونسية تضررت وظهر ذلك من خلال ما حصل مع الترجي الرياضي التونسي في مسابقته القارية.

وتحدث عبد الفتاح مورو عن تدهو الاخلاق السياسية في تونس قائلا" في تونس يجب ايجاد مدونة سلوك سياسي حيث اصبح اغلب المشاركين في النشاط السياسي لانتقادات وصلت الى حد الشتم والسب متابعا " ولينا نحشمو من العمل السياسي".
وتابع مورو " لا توجد رؤية حقيقية لجميع الاحزاب في تونس سواء كانت في الحكم او في المعارضة والجميع ينتقد دون مبادرات او حلول.




  
  
     
  
rtt-ba87ef935d1508f9f17fa7cdd209b4b1-2019-06-10 15:09:30






0 de 0 commentaires pour l'article 183680



En continu

الاثنين 10 جوان 2019 | 6 شوال 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:05 19:40 16:10 12:26 04:59 03:04
24°
 24° % 73 :الرطــوبة
تونــس 20°
7.2 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
24°-2028°-2129°-2132°-2239°-23
  • Avoirs en devises
    12785,1

  • (7 juin)
  • Jours d'importation
    72
  •              1 € = 3,32945 DT        1$ =2,98241 DT
  • Solde Compte du Trésor   (7 juin)   754,1 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1560180808|183680 1825|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires