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بنان بوضر : الأنهج العتيقة تكتسي حلة جديدة

Lundi 10 Juin 2019

Lundi 10 Juin 2019
باب نات - قامت بلدية بنان بوضر بولاية المنستير ، تهيئة وتهذيب نهج 2 مارس 1934، في بادرة لاقت استحسان المواطنين.
وتولت البلدية تبليط أرضية النهج بالحجارة الملونة وتركيز أقواس بمدخليه مع تعليق 20 لوحة زيتية ثلاثية الأبعاد 3D بالجدران تتعلق بالتراث، إضافة إلى تعليق 25 أسس نباتات مختلفة وتركيز لوحة ثلاثية الأبعاد3D من المدخل الأمامي لشلال ومنظر طبيعي، علاوة على تركيز 12 فانوسا عتيقا.
وأكّدت بلدية بنان بوضر أنها ستعمل على تهذيب عدد من الأنهج العتيقة الضيقة الأخرى.




  
  
     
  
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