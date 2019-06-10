منزل القيادي بتحيا تونس صحبي بن فرج يتعرّض للسرقة

Lundi 10 Juin 2019



باب نات

- تعرّض نهاية الأسبوع الماضي منزل القيادي بتحيا تونس صحبي بن فرج للسرقة واستولى الفاعلون على أجهزة كمبيوتر محمولة، تابلات بضع قطع من المصوغ إلى جانب نظارات شمس وساعات يوية.وتوجّه صحبي بن فرج بالشكر للوحدات الأمنية قائلا "اتوجه بالشكر الجزيل الى كافة اعوان واطارات مركز الحرس بحدائق المنزه والمصالح الفنية للحرس على حرفيتهم ومجهوداتهم".