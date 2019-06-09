أهالي القيروان يستقبلون عبير موسي بشعار ديغاج

Dimanche 09 Juin 2019



باب نات

- رفع أهالي مدينة القيروان السبت 8 جوان شعار ديغاج في وجه الأمينة العامة للحزب الحر الدستوري عبير موسي.يذكر أن عبير موسي أدت زيارة الى ولاية القيروان حيث تحولت إلى معتمدية بوحجلة و منها إلى معتمدية حاجب العيون.