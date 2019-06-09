Dimanche 09 Juin 2019
باب نات - رفع أهالي مدينة القيروان السبت 8 جوان شعار ديغاج في وجه الأمينة العامة للحزب الحر الدستوري عبير موسي.
يذكر أن عبير موسي أدت زيارة الى ولاية القيروان حيث تحولت إلى معتمدية بوحجلة و منها إلى معتمدية حاجب العيون.
يذكر أن عبير موسي أدت زيارة الى ولاية القيروان حيث تحولت إلى معتمدية بوحجلة و منها إلى معتمدية حاجب العيون.
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Par:Jraidawalasfour (Switzerland )
Sur: أهالي القيروان يستقبلون عبير موسي بشعار ديغاج