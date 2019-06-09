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أهالي القيروان يستقبلون عبير موسي بشعار ديغاج

Dimanche 09 Juin 2019

Dimanche 09 Juin 2019
باب نات - رفع أهالي مدينة القيروان السبت 8 جوان شعار ديغاج في وجه الأمينة العامة للحزب الحر الدستوري عبير موسي.
يذكر أن عبير موسي أدت زيارة الى ولاية القيروان حيث تحولت إلى معتمدية بوحجلة و منها إلى معتمدية حاجب العيون.




  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 183617

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Dimanche 09 Juin 2019 à 11h 36m |           
ديغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج



ديغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج




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