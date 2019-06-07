Vendredi 07 Juin 2019
باب نات - أعلن الناشط على شبكة الأنترنت جلال بريك في حوار لإذاعة ifm اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.
وقال جلال بريك " أنا الحل" ضد الغازي والمحتل وعلى التونسيين أن بفهموا هذا"، مشيرا الى أنه لن يعود الى تونس ما لم تهيئ له الظروف الملائمة لذلك.
وقال جلال بريك " أنا الحل" ضد الغازي والمحتل وعلى التونسيين أن بفهموا هذا"، مشيرا الى أنه لن يعود الى تونس ما لم تهيئ له الظروف الملائمة لذلك.
1 de 1 commentaires pour l'article 183543
En continu
- Hier 23:06 قتلى وجرحى في مواجهات قبلية جنوبي ليبيا
- Hier 22:39 قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الرياضية
- Hier 22:31 نحب المغرب وناس المغرب ونساء المغرب..
- Hier 21:31 الأستاذ ساسي بن حليمة في ذمة الله
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:03
|19:38
|16:09
|12:25
|04:59
|03:05
|
34°
|33°
|% 30
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
4.6 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|33°-23
|38°-27
|40°-28
|31°-21
|30°-22
Follow @babnet_Tunisie
( 74 278) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 69 398) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 65 695) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 53 953) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 50 151) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 40 505) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 39 808) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 39 731) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 38 188) خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و
( 36 320) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 35 534) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
( 35 155) الشاهد يتلاعب بالجميع.. طوبال مصدو
( 34 251) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 33 836) حتى لا يتمنى رجال تونس ان تحبل زو
( 33 820) الكاف تقرر اعادة مباراة الترجي ا
( 33 439) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 32 898) ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل
( 32 433) رد التاسعة حول شراء سامي الفهري أس
( 32 054) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 31 244) سنية بالشيخ : المكي كان وزير صحة ع
Par:amor2 (Switzerland )
Sur: جلال بريك يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية ويرفع شعار ''أنا الحلّ ضد الغازي والمحتل''