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جلال بريك يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية ويرفع شعار ''أنا الحلّ ضد الغازي والمحتل''

Vendredi 07 Juin 2019

Vendredi 07 Juin 2019
باب نات - أعلن الناشط على شبكة الأنترنت جلال بريك في حوار لإذاعة ifm اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.
وقال جلال بريك " أنا الحل" ضد الغازي والمحتل وعلى التونسيين أن بفهموا هذا"، مشيرا الى أنه لن يعود الى تونس ما لم تهيئ له الظروف الملائمة لذلك.




  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 183543

Amor2  (Switzerland)  |Vendredi 07 Juin 2019 à 18h 07m |           
كانت تشخر زادت بف....
هزلت حتى سامها كل مفلس



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