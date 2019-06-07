جلال بريك يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية ويرفع شعار ''أنا الحلّ ضد الغازي والمحتل''

Vendredi 07 Juin 2019



باب نات

- أعلن الناشط على شبكة الأنترنت جلال بريك في حوار لإذاعة ifm اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.وقال جلال بريك " أنا الحل" ضد الغازي والمحتل وعلى التونسيين أن بفهموا هذا"، مشيرا الى أنه لن يعود الى تونس ما لم تهيئ له الظروف الملائمة لذلك.