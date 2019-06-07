الباجي قايد السبسي التقى سليم الرياحي في السعودية

Vendredi 07 Juin 2019



باب نات

- أفادت جريدة الصباح الجمعة 7 جوان أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي التقى برئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي في المملكة العربية السعودية.والتقى الباجي قايد السبسي سليم الرياحي على هامش تواجده في السعودية للمشاركة في القمة الاسلامية التي عقدت هناك مؤخرا ، فيما كان سليم الرياحي متواجدا أيضا في السعودية لأداء مناسك العمرة.ويأتي لقاء الطرفان قبل أسابيع من النظر تعقيبا في قضية التحيّل التي أدانت فيها المحكمة سليم الرياحي ب5 سنوات سجن.