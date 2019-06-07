محمد عبو: ماناش ساكتين على تجاوزات الشاهد وسياساته البوليسية ضدنا

Vendredi 07 Juin 2019



باب نات

- قال مؤسس التيار الديمقراطي محمد عبو في حوار عبر أمواج اذاعة " كاب اف ام" ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد يسعى لاستعادة نفس المنظومة الامنية للنظام السابق وأساليبه القديمة.واضاف محمد عبو " أخبرت يوسف الشاهد انه من الخطير استخدام اجهزة الامن لاستهداف سياسيين معارضين لان ذلك عودة تدريجية للاستبداد.وتابع محمد عبو " لن نسكت ابدا على محاولات ضرب المسار الديمقراطي وادعو قوات الامن لرفض التعليمات التي تضرب المسار الانتقالي والمناخ الديمقراطي.