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محمد عبو: ماناش ساكتين على تجاوزات الشاهد وسياساته البوليسية ضدنا

Vendredi 07 Juin 2019

Vendredi 07 Juin 2019
باب نات - قال مؤسس التيار الديمقراطي محمد عبو في حوار عبر أمواج اذاعة " كاب اف ام" ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد يسعى لاستعادة نفس المنظومة الامنية للنظام السابق وأساليبه القديمة.
واضاف محمد عبو " أخبرت يوسف الشاهد انه من الخطير استخدام اجهزة الامن لاستهداف سياسيين معارضين لان ذلك عودة تدريجية للاستبداد.
وتابع محمد عبو " لن نسكت ابدا على محاولات ضرب المسار الديمقراطي وادعو قوات الامن لرفض التعليمات التي تضرب المسار الانتقالي والمناخ الديمقراطي.




  
  
     
  
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