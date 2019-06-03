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محمد اليوسفي يكشف : ممثل ''عيش تونس'' طالب بايقاف امتيازات السياسيين وهو يتقاضى 30 ألف دينار شهريا

Lundi 03 Juin 2019

Lundi 03 Juin 2019
باب نات - انتقد الاعلامي محمد اليوسفي ما وصفه الأسلوب الشعبوي الركيك لممثل جمعية عيش تونس سليم بن حسن على خلفية دعوة هذا الأخير إلى ايقاف امتيازات السياسيين.

وكشف اليوسفي أن "الرئيس الكومبارس" لجمعية عيش تونس يتقاضي شهريا 30 ألف دينار وقال "نفس الشخص نسي أو تجاهل الحديث حول الامتيازات التي يتحصل عليها من السيدة ألفة التراس المالكة الفعلية لمشروع التحيل السياسي المسمى" عيش تونسي".


وتابع قائلا "30 ألف دينار بالتمام والكمال هي الأجرة الشهرية للمدعو سليم بن حسن إذا ما قمنا بتحويل العملة من الأورو إلى الدينار التونسي ثم لا يتورعون بكل وقاحة عن محاولة استحمار الشعب التونسي.

  
  
     
  
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