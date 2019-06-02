الغنوشي : نحن مع الشاهد ما دام ليس مرشّحا للرئاسة وإذا أعلن ترشّحه سنعيد النظر في علاقتنا به

Dimanche 02 Juin 2019
باب نات - قال الأحد 2 جوان، زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي إن حزبه اليوم مع يوسف الشاهد في حكومة واحدة ما دام لم يترشّح للانتخابات الرئاسية القادمة.
Credits Shems FM
وفي تصريح لوسائل الاعلام على هامش اشرافه على المؤتمر الجهوي للنهضة بباجة أكّد الغنوشي أن حزبه سيعيد النظر في علاقته بالشاهد إذا أعلن ترشّحه للرئاسة.
وفي سياق آخر لم ينفي الغنوشي امكانية دعم النهضة للقيادي السابق بها والمرشّح للرئاسة حمادي الجبالي وقال "الجبالي من أبناء الحركة التاريخيين لمنه انفصل عنها وقد يكون مطروحا إذا قرّرت دعم مرشّح من خارجها".
Credits Shems FM
وفي تصريح لوسائل الاعلام على هامش اشرافه على المؤتمر الجهوي للنهضة بباجة أكّد الغنوشي أن حزبه سيعيد النظر في علاقته بالشاهد إذا أعلن ترشّحه للرئاسة.
وفي سياق آخر لم ينفي الغنوشي امكانية دعم النهضة للقيادي السابق بها والمرشّح للرئاسة حمادي الجبالي وقال "الجبالي من أبناء الحركة التاريخيين لمنه انفصل عنها وقد يكون مطروحا إذا قرّرت دعم مرشّح من خارجها".
En continu
- 00:48 زكاة الفطر H. T.
- Hier 18:11 صفاقس: قاتل والدته بساطور متعاطي مخدّرات
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:00
|19:35
|16:08
|12:24
|05:01
|03:08
|
26°
|26°
|% 39
|:الرطــوبة
|تونــس
|19°
|
6.2 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|26°-19
|30°-21
|34°-22
|36°-23
|31°-23
Follow @babnet_Tunisie
( 74 574) البوليس السياسي يكشف علاقات قيس س
( 74 091) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 67 656) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 53 799) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 49 873) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 49 316) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 39 316) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 37 937) خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و
( 35 401) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
( 35 173) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 35 038) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 35 037) الشاهد يتلاعب بالجميع.. طوبال مصدو
( 33 994) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 33 442) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 33 212) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 32 720) ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل
( 32 276) رد التاسعة حول شراء سامي الفهري أس
( 32 222) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
( 32 199) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 31 602) حتى لا يتمنى رجال تونس ان تحبل زو
Par:MOUSALIM (Tunisia )
Sur: السفير الفرنسي بتونس في ضيافة محمّد عبّو