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الغنوشي : نحن مع الشاهد ما دام ليس مرشّحا للرئاسة وإذا أعلن ترشّحه سنعيد النظر في علاقتنا به

Dimanche 02 Juin 2019

Dimanche 02 Juin 2019
باب نات - قال الأحد 2 جوان، زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي إن حزبه اليوم مع يوسف الشاهد في حكومة واحدة ما دام لم يترشّح للانتخابات الرئاسية القادمة.


Credits Shems FM



وفي تصريح لوسائل الاعلام على هامش اشرافه على المؤتمر الجهوي للنهضة بباجة أكّد الغنوشي أن حزبه سيعيد النظر في علاقته بالشاهد إذا أعلن ترشّحه للرئاسة.

وفي سياق آخر لم ينفي الغنوشي امكانية دعم النهضة للقيادي السابق بها والمرشّح للرئاسة حمادي الجبالي وقال "الجبالي من أبناء الحركة التاريخيين لمنه انفصل عنها وقد يكون مطروحا إذا قرّرت دعم مرشّح من خارجها".



  
  
     
  
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