الغنوشي : نحن مع الشاهد ما دام ليس مرشّحا للرئاسة وإذا أعلن ترشّحه سنعيد النظر في علاقتنا به

Dimanche 02 Juin 2019



باب نات





Credits Shems FM

- قال الأحد 2 جوان، زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي إن حزبه اليوم مع يوسف الشاهد في حكومة واحدة ما دام لم يترشّح للانتخابات الرئاسية القادمة.وفي تصريح لوسائل الاعلام على هامش اشرافه على المؤتمر الجهوي للنهضة بباجة أكّد الغنوشي أن حزبه سيعيد النظر في علاقته بالشاهد إذا أعلن ترشّحه للرئاسة.وفي سياق آخر لم ينفي الغنوشي امكانية دعم النهضة للقيادي السابق بها والمرشّح للرئاسة حمادي الجبالي وقال "الجبالي من أبناء الحركة التاريخيين لمنه انفصل عنها وقد يكون مطروحا إذا قرّرت دعم مرشّح من خارجها".