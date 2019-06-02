Dimanche 02 Juin 2019
باب نات - استقبل السبت 1 جوان، الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو، السفير الفرنسي بتونس أوليفيي بوافر دارفور الذي أكّد أهمية العلاقة بين تونس وفرنسا خاصة في المجال الاقتصادي.
وأكّد السفير الفرنسي أنه لا يتدخل بأي حال من الأحوال في الشأن التونسي وعبّر عن تمنياته أن تنجح تونس في مسارها الديمقراطي من خلال نجاح الانتخابات القادمة.
وقد أثار استقبال محمد عبو للسفير الفرنسي موجة من الانتقادات له في صفحات الفايسبوك وعلّق بعض النشطاء بالقول "كلهم دون استثناء رهن اشارة المقيم العام يقدّمون له صكوك الطاعة والولاء".
وأكّد السفير الفرنسي أنه لا يتدخل بأي حال من الأحوال في الشأن التونسي وعبّر عن تمنياته أن تنجح تونس في مسارها الديمقراطي من خلال نجاح الانتخابات القادمة.
وقد أثار استقبال محمد عبو للسفير الفرنسي موجة من الانتقادات له في صفحات الفايسبوك وعلّق بعض النشطاء بالقول "كلهم دون استثناء رهن اشارة المقيم العام يقدّمون له صكوك الطاعة والولاء".
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
Sur: السفير الفرنسي بتونس في ضيافة محمّد عبّو