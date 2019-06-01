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سليم الرياحي من الحرم المكّي: تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأزاح عني وعنكم، وعن تونس كل المحن

Samedi 01 Juin 2019

Samedi 01 Juin 2019
باب نات - نشر الجمعة 31 ماي، رجل الأعمال سليم الرياحي صورة له رفقة والدته بالحرم المكي خلال آدائهما مناسك العمرة بمناسبة احياء ليلة القدر، ليلة 27 من رمضان.

وفي تدوينة نشرها بصفحته على الفايسبوك، خاطب الرياحي متابعيه قائلا " تقبل الله منا ومنكم العبادات وصالح الأعمال، وأزاح عني وعنكم، وعن تونس الحبيبة وشعبها كل المحن والمصاعب".
وتابع قائلا "من البقاع المقدسة، أدعو الله سميع الدعاء ، ان يوفق الجميع لما يحبونه ويصبون اليه ، وأن يجمعنا على خير في أقرب الآجال ، وأن يبارك لنا في اهلنا وأولادنا، ويرحم موتانا وموتى المسلمين".



  
  
     
  
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