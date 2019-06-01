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النساء الديمقراطيات تعبّر عن صدمتها لبعث مدرسة دينية يهودية بجربة مخصصة للبنات وتدعو السلطات للتدخل

Samedi 01 Juin 2019

Samedi 01 Juin 2019
باب نات - عبرت السبت 1 جوان، جمعية النساء الديمقراطيات، عن صدمتها بعد تلقيها خبرا يفيد ببعث مدرسة دينية يهودية بجربة مخصصة للبنات.
ودعت الجمعية في بيان لها السلطات إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ الاجراءات اللازمة للدفاع والمحافظة على المدرسة العمومية المختلطة.

كما دعت كافة القوى الحية إلى التصدي للمارسات الانفصالية والتمييزية مذكرة بأن اختلاط المدارس والفضاء العمومي ككل يمثل مكسبا جوهريا للتربية على قيم العيش المشترك واحترام الاختلاف والتسامح في كنف المساواة.


وكان لمندوب الجهوي للتربية بمدنين منجي منصر أكد لجريدة تونس الرقمية, ان المدرسة ليست لها أي صلة بوزارة التربية وهياكلها الموجودة بالمنطقة، مشيرا إلى أنها لا تختلف عن الكتاتيب التي تنتشر في اغلب الجهات ذلك أن لليهود أيضا مدارسهم الشبيهة بالكتاتيب لدى المسلمين.

  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 183295

Karimyousef  (France)  |Samedi 01 Juin 2019 à 14h 44m |           
Beaucoup d'individus nourris au communisme ont du mal avec le spirituel.
Ces femmes qui s'attribuent le terme démocrate vouent une haine du religieux héritée de leur formation idéologique primaire:la religion est l'opium du peuple.
Or elles n' ont pas compris que pour beaucoup le côté spirituel est très important de leur vie.

Goldabdo  ()  |Samedi 01 Juin 2019 à 14h 25m |           
واحد لحيتو في وجهو ولاخر متقلق.المدارس الدينية للفتيات منتشرة في كل الديانات و كل الدول بدون إستثناء. كلها مدارس خاصة روادها احرار في إختيار طريقة تعليمهم. المهم انها تحترم القوانين ولا تحرض على العنف ونتمنى ان يكون للمسلمين في تونس مدارس خاصة بالفتيات فليس للجمعيات و لا للدولة الحق في اختيار طريقة حياتنا.

Karimyousef  (France)  |Samedi 01 Juin 2019 à 14h 11m |           
Mais laissez les tranquilles.c'est une école privée et je vous demande d'arrêter d'emmerder les juifs avec votre vision soviétique qui, on le sait , a détruit des synagogues et démoli des églises au nom de la haine du religieux.



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