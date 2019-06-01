النساء الديمقراطيات تعبّر عن صدمتها لبعث مدرسة دينية يهودية بجربة مخصصة للبنات وتدعو السلطات للتدخل

Samedi 01 Juin 2019



باب نات

- عبرت السبت 1 جوان، جمعية النساء الديمقراطيات، عن صدمتها بعد تلقيها خبرا يفيد ببعث مدرسة دينية يهودية بجربة مخصصة للبنات.ودعت الجمعية في بيان لها السلطات إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ الاجراءات اللازمة للدفاع والمحافظة على المدرسة العمومية المختلطة.كما دعت كافة القوى الحية إلى التصدي للمارسات الانفصالية والتمييزية مذكرة بأن اختلاط المدارس والفضاء العمومي ككل يمثل مكسبا جوهريا للتربية على قيم العيش المشترك واحترام الاختلاف والتسامح في كنف المساواة.وكان لمندوب الجهوي للتربية بمدنين منجي منصر أكد لجريدة تونس الرقمية, ان المدرسة ليست لها أي صلة بوزارة التربية وهياكلها الموجودة بالمنطقة، مشيرا إلى أنها لا تختلف عن الكتاتيب التي تنتشر في اغلب الجهات ذلك أن لليهود أيضا مدارسهم الشبيهة بالكتاتيب لدى المسلمين.