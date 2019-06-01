القرقوري: الجبهة الشعبية لايزيها صفر فاصل.. لايزيها تفرقعت

Samedi 01 Juin 2019
باب نات - سخر الياس القرقوري مقدم برنامج ضد التيار الذي يبث على قناة الزيتونة من الصراع داخل الجبهة الشعبية خاصة بين المنجي الرحوي وحمة الهمامي.
وأضاف القرقوري " الجبهة الشعبية التي لم تتحصل سوى على الصفر فاصل في كل الاستحقاقات الانتخابية اليوم تعيش على وقت الانشقاقات.
وتابع القرقوري " الجبهة الشعبية برنامجها الوحيد هو شتم حركة النهضة ومعاداة الإسلاميين واليوم تعيش "خماسة" عند الاحزاب التجمعية.
وأضاف القرقوري " الجبهة الشعبية التي لم تتحصل سوى على الصفر فاصل في كل الاستحقاقات الانتخابية اليوم تعيش على وقت الانشقاقات.
وتابع القرقوري " الجبهة الشعبية برنامجها الوحيد هو شتم حركة النهضة ومعاداة الإسلاميين واليوم تعيش "خماسة" عند الاحزاب التجمعية.
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Par:MedTunisie (Tunisia )
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